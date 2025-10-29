Cha mẹ dọn đồ chạy lũ, bé gái 4 tuổi trượt chân bị lũ cuốn trôi tử vong 29/10/2025 21:03

(PLO)- Trong lúc cha mẹ đang di dời đồ đạc chuẩn bị chạy lũ thì bé gái 4 tuổi trượt chân, bị lũ cuốn trôi...

Chiều ngày 29-10, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực đang bị ngập lụt tại khu vực chân cầu Phú Long, khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng).

Khu vực bé gái bị trượt chân và bị lũ cuốn trôi.

Khoảng 17 giờ 40 phút ngày 29-10, Công an phường Hàm Thắng nhận được tin báo về việc một bé gái 4 tuổi bị đuối nước tại địa điểm sông Cái (khu vực chân cầu Phú Long).

Lực lượng công an và các đơn vị triển khai tìm kiếm cứu nạn, đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm thấy thi thể bé gái.

Gia đình và chính quyền chuẩn bị lo hậu sự cho bé gái xấu số.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc lũ lên, gia đình đang di dời đồ đạc chạy lũ thì bé gái NTĐ bị trượt chân xuống khu vực nước sâu phía sau nhà và bị đuối nước.

Căn nhà của cha mẹ bé gái nằm sát sông Cái.