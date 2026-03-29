Chạy đua với 'giờ vàng', CSGT đưa nữ sinh gặp nạn kịp thời đến bệnh viện 29/03/2026 09:04

Ngày 29-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng xác nhận một nữ sinh gặp tai nạn giao thông đã may mắn qua cơn nguy kịch nhờ hỗ trợ kịp thời của Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 5.

Thiếu tá Đậu Văn Thanh, một trong hai sĩ quan CSGT hỗ trợ đưa em học sinh đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 6 giờ 45 ngày 24-3, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 6, xã Kiến Đức), Tổ công tác gồm Thiếu tá Đậu Văn Thanh, Phó Đội trưởng và Đại úy Nguyễn Thế Thắng đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát. Lúc này, các chiến sĩ phát hiện một nữ sinh nằm bất động trên đường, nghi do tự ngã khi đi xe đạp điện đến trường.

Tiếp cận hiện trường, Tổ công tác phát hiện em học sinh bị chấn thương nặng ở vùng đầu, máu chảy rất nhiều ướt đẫm mái tóc và phía sau áo khoác đồng phục. Tình thế vô cùng nguy cấp, Tổ công tác đã ngay lập tức dừng phương tiện, phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn và sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.

Nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời, nạn nhân đã được các bác sĩ cấp cúu, ổn định sức khỏe.

Nạn nhân bị chấn thương nặng vùng đầu phía sau, nghi chấn thương sọ não. Xác định phải tận dụng "thời điểm vàng" để cứu người, các chiến sĩ đã lập tức đưa nữ sinh lên xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên hướng thẳng về cơ sở y tế gần nhất.

Nhờ sự ứng cứu, hỗ nhợ nhanh chóng, em học sinh đã được các bác sĩ tiếp nhận điều trị kịp thời. Đến nay, sức khỏe đã ổn định và hồi phục.