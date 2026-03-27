Cháy lớn tại khu phố đêm Măng Đen 27/03/2026 13:39

(PLO)- Ngọn lửa xuất phát từ một gian hàng rồi bùng lên dữ dội khiến khu phố đêm Măng Đen phải tạm ngưng hoạt động.

Đến trưa 27-3, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã khống chế được đám cháy tại khu phố đêm Măng Đen và tiến hành điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 40 cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát tại một gian hàng trong khu vực Khu phố đêm Măng Đen, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Do gian hàng chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội.

Đám cháy bùng lên dữ dội do khu vực gian hàng chứa nhiều đồ dễ cháy.

Ngay khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy. Đồng thời, lực lượng tại chỗ và người dân cũng được huy động để tham gia hỗ trợ dập lửa.

Đến khoảng 11 giờ 20, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bén lửa từ hoạt động sửa chữa một gian hàng dẫn đến hỏa hoạn. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục kiểm tra, đánh giá thiệt hại và làm rõ các yếu tố liên quan.

Lực lượng chức năng tham gia chữa cháy.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã tạm ngưng hoạt động Khu phố đêm Măng Đen để rà soát toàn bộ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Khu phố chỉ được hoạt động trở lại sau khi đảm bảo các điều kiện an toàn.

Đồng thời, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy. Người dân cần tránh chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội để không ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hình ảnh du lịch địa phương.