An ninh trật tự

Xót xa người đàn ông tai biến tử vong trong đám cháy ở Huế

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát quá nhanh khiến một người đàn ông bị tai biến, nằm liệt giường tại TP Huế tử vong thương tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 26-3, lãnh đạo UBND phường Phong Thái, TP Huế xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong.

xot-xa-nguoi-dan-ong-tai-bien-tu-vong-thuong- tam-trong-dam-chay-o-hue.jpg
Ngôi nhà bị cháy khiến người đàn ông tử vong

​Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày tại một ngôi nhà ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một người đàn ông lớn tuổi bị tai biến, nằm liệt giường. Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nạn nhân không kịp thoát thân và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

NGUYỄN DO
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
từ khóa

#Tai biến #đám cháy #huế

