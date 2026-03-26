Xót xa người đàn ông tai biến tử vong trong đám cháy ở Huế 26/03/2026 18:23

(PLO)- Ngọn lửa bùng phát quá nhanh khiến một người đàn ông bị tai biến, nằm liệt giường tại TP Huế tử vong thương tâm.

Chiều 26-3, lãnh đạo UBND phường Phong Thái, TP Huế xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân khiến một người tử vong.

Ngôi nhà bị cháy khiến người đàn ông tử vong

​Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra khoảng 16 giờ cùng ngày tại một ngôi nhà ở tổ dân phố Bắc Triều Vịnh.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một người đàn ông lớn tuổi bị tai biến, nằm liệt giường. Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, nạn nhân không kịp thoát thân và đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế đám cháy. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.