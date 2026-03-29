Chia sẻ của Hội đồng xét chọn Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý” trước giờ trao giải 29/03/2026 05:30

(PLO)- Các thành viên Hội đồng xét chọn đều nhận định Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award" năm 2026 không chỉ ghi nhận xứng đáng những đóng góp cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của nghề Luật...

Sau khi phát động và nhận đề cử, Ban Tổ chức Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award" năm 2026 đã nhận được tổng cộng 485 đề cử cho 4 hạng mục.

Đây là giải thưởng do Trường ĐH Luật TP. HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM lần đầu phát động nhằm tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật, và sẽ được tổ chức thường niên.

Hội đồng xét chọn tiến hành thẩm định và xét chọn trên 485 đề cử. Ảnh: YC

Hội đồng xét chọn đã tiến hành thẩm định và xét chọn. Kết quả của giải thưởng sẽ được công bố và trao tại buổi Lễ trao giải, tổ chức vào ngày 30-3-2026, trong Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống và 30 năm ngày mang tên Trường ĐH Luật TP.HCM.

Trước giờ trao giải, chúng ta sẽ cùng lắng nghe chia sẻ của các thành viên Hội đồng xét chọn.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, Chủ tịch hội đồng:

Giải thưởng góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của nghề Luật

Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award 2026 được khởi xướng với mục tiêu tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong các lĩnh vực cốt lõi của đời sống pháp lý, bao gồm đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật.

TS Lê Trường Sơn, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, Chủ tịch hội đồng xét chọn. Ảnh: THUẬN VĂN.

Đây là lần đầu tiên giải thưởng được Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức, với định hướng phát triển trở thành một giải thưởng thường niên uy tín, mang tầm vóc quốc gia trong lĩnh vực pháp luật.

Ngay sau khi được công bố và phát động, giải thưởng đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rất tích cực từ xã hội, đặc biệt là cộng đồng những người làm công tác pháp luật. Gần 500 đề cử được gửi về cho bốn hạng mục: Sáng tạo, Cống hiến, Thành tựu và Kiến tạo – điều đó cho thấy sức lan tỏa cũng như ý nghĩa thiết thực của giải thưởng.

Các ứng viên năm nay đều là những cá nhân tiêu biểu, có những đóng góp quan trọng và bền bỉ cho sự phát triển của nền pháp luật nước nhà. Điều này vừa là niềm tự hào, vừa đặt ra trách nhiệm lớn cho Hội đồng xét chọn.

Với tinh thần đúng như tên gọi của giải thưởng – “Tinh hoa Pháp lý”, Hội đồng xét chọn làm việc trên nguyên tắc khách quan, minh bạch và công tâm, nhằm lựa chọn ra những gương mặt thật sự xuất sắc, tiêu biểu nhất để vinh danh.

Chúng tôi tin rằng, việc tôn vinh này không chỉ ghi nhận xứng đáng những đóng góp cá nhân, mà còn góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của nghề Luật, truyền cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Phó Chủ tịch hội đồng:

Chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho nền tư pháp

Giải thưởng "Tinh hoa pháp lý - Legal Elite Award" năm 2026 do Báo Pháp luật TP.HCM và Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp tổ chức hướng tới mục tiêu kép: Ghi nhận những đóng góp cốt lõi cho đời sống pháp lý và chuẩn bị nhân lực chất lượng cao cho nền tư pháp.

Hội đồng xét chọn đã làm việc trách nhiệm, nghiêm túc, thảo luận rất kỹ để chọn ra những cái tên xứng đáng nhất, thực sự là những “Tinh hoa pháp lý”.

Nhà báo Mai Ngọc Phước, Tổng Biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, Phó Chủ tịch hội đồng xét chọn. Ảnh: THUẬN VĂN.

Những cá nhân đạt giải sẽ là "đại sứ" hình ảnh, chứng minh với cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sở hữu đội ngũ chuyên gia đủ năng lực xử lý các vấn đề toàn cầu.

Thông điệp này càng trở nên thiết thực khi Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa vận hành Trung tâm tài chính quốc tế vào năm 2026.

Chúng tôi mong rằng Giải thưởng "Tinh hoa pháp lý" sẽ trở thành biểu tượng thường niên, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ từ xã hội.

GS.TS Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, Ủy viên:

Là tinh hoa pháp lý của đất nước

Đây là giải thưởng có ý nghĩa vì ở Việt Nam chưa từng có giải thưởng vinh danh những người có đóng góp trong lĩnh vực pháp luật bao gồm đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật.

GS.TS Lê Hồng Hạnh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam là Ủy viên Hội đồng xét chọn.

Tôi đánh giá cao và trân trọng sáng kiến của Trường ĐH Luật TP.HCM và Báo Pháp luật TP.HCM. Giải tổ chức lần đầu tiên và dĩ nhiên có nhiều điều cần sẽ tiếp tục hoàn thiện. Tuy nhiên, tôi thấy vui và yên tâm về cách làm việc vô tư, công bằng và khoa học của Ban Tổ chức giải cũng như của các thành viên tham gia đánh giá. Không có điều gì là tuyệt đối, kể cả chân lý cũng không thể tuyệt đối nên tôi không nghĩ đến sự đồng thuận 100% của cộng đồng những người làm công tác pháp luật.

Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng đại đa số cộng đồng luật sẽ thừa nhận sự lựa chọn của Hội đồng xét chọn. Những người đạt các giải này xứng đáng được gọi là tinh hoa pháp lý của đất nước. Dĩ nhiên còn nhiều tinh hoa khác mà di sản, ảnh hưởng và sự kính trọng vẫn còn dù họ đã đi xa. Ban Tổ chức giải có kế hoạch tìm cách thức phù hợp để giới thiệu và vinh danh những tinh hoa đã không còn trong đời thực nhưng vẫn còn trong tiềm thức và sự thừa nhận, sự kính trọng của xã hội trong những lần tới.

Xin chúc mừng thành công ban đầu của Giải, chúc mừng những tinh hoa pháp lý được lựa chọn vinh danh lần này. Chúc Ban Tổ chức giải thành công trong việc phát huy và bảo tồn giá trị và những thành công ban đầu của Giải.

ThS. Luật sư Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TP.HCM, Ủy viên:

Mong muốn ngày càng có nhiều phụ nữ, nhiều người trẻ được đề cử

Thể lệ đã công bố rộng rãi, giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award” đã xác định là giải thưởng nhằm mục đích tôn vinh các cá nhân có đóng góp xuất sắc trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng pháp luật. Đối tượng là cá nhân đã, đang tham gia hoạt động đào tạo, đóng góp, xây dựng pháp luật, các nhà khoa học có công trình khoa học được công bố. Với mục đích, đối tượng rất rộng và nhìn xa như vậy, trường Đại học Luật TP.HCM đã khai sinh một hoạt động rất sáng tạo để phát triển hiệu quả của giải thưởng trong cộng đồng pháp lý tại TP.HCM và cả nước.

ThS. Luật sư Trương Thị Hòa, Đoàn Luật sư TP.HCM, Ủy viên.

Dù là năm đầu tiên tổ chức, vì tâm huyết với giải thưởng nên Ban tổ chức đã đầu tư nhiều công sức từ xây dựng thể lệ, truyền thông, vận động để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, khách quan và tuân thủ các quy định có liên quan. Phối hợp với Báo Pháp luật TP.HCM là một điểm son của giải thưởng vì Báo Pháp luật TP.HCM đã có nhiều kinh nghiệm trong truyền thông, tổ chức các cuộc xét chọn, bình chọn về hội thi pháp luật.

Tôi có nhiều kỳ vọng cho giải thường “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award” trong những lần tiếp theo. Năm đầu tiên có 485 đề cử thì các năm tiếp theo, mỗi năm đều có thêm nhiều đề cử ở khắp mọi miền của đất nước và ở tất cả các ngành nghề pháp luật (tòa án, viện kiểm sát, công chứng, luật sư,...) và có cả những đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

Theo thể lệ thì cá nhân đã và đang đóng góp công sức cho sự phát triển pháp luật Việt Nam từ năm 1976 đến hiện nay, do đó, sẽ có những đề cử đối với người đã qua đời nhưng để lại thành tích xuất sắc.

Lần đầu này có 4 hạng mục (sáng tạo, cống hiến, thành tựu, kiến tạo) nhưng những năm sau tôi mong ngày càng có thêm nhiều hạng mục. Lần đầu mỗi hạng mục một giải thưởng với giá trị mỗi giải thưởng là 100 triệu đồng, 4 hạng mục là 400 triệu đồng. Những lần sau sẽ có thêm nhiều hạng mục, nhiều giải thưởng và giá trị giải thưởng cao hơn nữa.

Tôi kỳ vọng vào sự phát huy vai trò truyền thông, "quan sát viên" của Báo Pháp luật TP.HCM, sự hưởng ứng tham gia của toàn xã hội đối với Giải thưởng này để Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award" ngày càng phát triển và xây dựng được giá trị càng cao, càng uy tín và vinh dự.

Tôi mong muốn ngày càng có nhiều phụ nữ, nhiều người trẻ được đề cử và được xét chọn không vì ưu đãi mà vì xứng đáng trong tuyển chọn, xét chọn nghiêm khắc, công bằng, khách quan, minh bạch.