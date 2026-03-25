Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý: Lời hiệu triệu cho những nỗ lực kiến tạo tương lai 25/03/2026 05:27

(PLO)- 485 đề cử là minh chứng cho sức sống và sự cần thiết của Giải thưởng “Tinh hoa pháp lý”, đây không chỉ là sự tri ân những đóng góp trong quá khứ mà còn là lời hiệu triệu cho những nỗ lực kiến tạo tương lai.

Trong bối cảnh cải cách tư pháp đang được đẩy mạnh, việc tôn vinh các giá trị tinh hoa pháp lý không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị định hướng thực tiễn. Giải thưởng “Tinh hoa Pháp lý – Legal Elite Award” năm 2026 ra đời không chỉ là một sự kiện tôn vinh, mà còn phản ánh sự phát triển của nền khoa học pháp lý Việt Nam trong suốt nửa thế kỷ qua.

Hội tụ của truyền thống và trí tuệ trong kỷ nguyên cải cách tư pháp

Được khởi xướng bởi Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) phối hợp cùng Báo Pháp luật TP.HCM, giải thưởng này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc khẳng định các giá trị tinh hoa trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và xây dựng pháp luật.

Đối với những chuyên gia đang công tác trong hệ thống Tòa án, đặc biệt là những cựu sinh viên, việc lan tỏa của giải thưởng này giúp làm rõ hơn về mối quan hệ giữa học thuật và thực tiễn xét xử.

Giải thưởng do Trường ĐH Luật TP.HCM và Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức. Ảnh: THUẬN VĂN.

Giải thưởng đã thu hút hơn 485 đề cử từ khắp mọi miền đất nước, minh chứng cho sức lan tỏa của cộng đồng pháp luật: nhu cầu được ghi nhận và thừa nhận những cống hiến âm thầm nhưng bền bỉ.

Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi cho rằng Giải thưởng Tinh hoa pháp lý đóng vai trò như một động lực thúc đẩy sự đổi mới và chuẩn mực hóa đạo đức nghề nghiệp; xây dựng môi trường tôn vinh các giá trị pháp lý, nơi tri thức pháp lý được áp dụng vào thực tiễn phục vụ con người và sự phát triển của quốc gia.

Sự hình thành của Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý cũng không thể tách rời khỏi lịch sử 50 năm đầy tự hào của Trường Đại học Luật TP.HCM. Trong suốt nửa thế kỷ, bản sắc của ULAW được kiến tạo dựa trên bốn trụ cột giá trị: Chuẩn mực, Đổi mới, Hội nhập và Phụng sự. Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý chính biểu hiện rõ nhất của giá trị “Phụng sự”.

Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy lý thuyết mà còn chủ động tôn vinh những đóng góp thực chất của các nhà khoa học, nhà giáo và chuyên gia xây dựng luật pháp. Điều này tạo ra một tác động qua lại tích cực: sự vinh danh thúc đẩy nghiên cứu, nghiên cứu thúc đẩy chất lượng đào tạo, và chất lượng đào tạo cung cấp cho xã hội những luật gia có đạo đức và kỹ năng xuất sắc.

Đối với hệ thống Tòa án, nơi trực tiếp thực thi công lý, các giá trị chuẩn mực từ ULAW luôn là nền tảng chuyên môn quan trọng. Những phán quyết đúng đắn của Tòa án thường dựa trên nền tảng của các công trình nghiên cứu khoa học pháp lý có giá trị thực tiễn cao – những công trình mà giải thưởng năm nay đang hướng tới để tìm kiếm và vinh danh.

Tác giả Bùi Ai Giôn - cựu sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM, hiện là thẩm phán TAND khu vực 13 - TP.HCM. Ảnh: NVCC

Một giải thưởng mang nhiều giá trị

Cá nhân tôi cho rằng Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý không chỉ dừng lại ở việc tặng thưởng, mà còn hướng tới những mục tiêu chiến lược lâu dài cho nền tư pháp quốc gia.

Thứ nhất, thúc đẩy văn hóa tôn trọng tri thức và pháp luật. Bằng cách vinh danh những cá nhân xuất sắc, giải thưởng góp phần xây dựng một cộng đồng pháp luật biết trọng dụng tài năng và tôn vinh những giá trị thực chất. Điều này đặc biệt quan trọng trong việc khuyến khích các nhà khoa học trẻ dấn thân vào con đường nghiên cứu pháp lý, một lĩnh vực đòi hỏi sự kiên trì. Sự hiện diện của truyền thông thông qua Báo Pháp luật TP.HCM giúp thông điệp về sự “Tinh hoa” và “Phụng sự” lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân, từ đó nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.

Thứ hai, là hội nhập quốc tế và xác lập vị thế khoa học pháp lý Việt Nam. Việc ULAW đẩy mạnh các hoạt động hội nhập, đưa tạp chí vào danh mục Scopus và tổ chức các giải thưởng vinh danh chuyên nghiệp là cách để giới thiệu nền pháp lý Việt Nam ra thế giới. Các cá nhân đạt giải sẽ là những đại sứ hình ảnh, chứng minh cho cộng đồng quốc tế thấy rằng Việt Nam có một đội ngũ chuyên gia pháp lý đủ năng lực để giải quyết các vấn đề toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động năm 2026. Giải thưởng này cũng tạo ra tiền lệ để các cơ sở đào tạo luật khác trong khu vực học tập, từ đó tạo ra một mặt bằng chung cao hơn cho sự phát triển của ngành luật.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ với 485 đề cử là minh chứng cho sức sống và sự cần thiết của giải thưởng. Đây không chỉ là sự tri ân những đóng góp trong quá khứ mà còn là lời hiệu triệu cho những nỗ lực kiến tạo tương lai. Đối với những người đang trực tiếp cầm cân nảy mực tại các cấp Tòa án, giải thưởng chính là một nguồn cảm hứng để tiếp tục kiên định với lý tưởng công lý, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự hoàn thiện của hệ thống pháp luật nước nhà.

Trong tương lai, Giải thưởng Tinh hoa Pháp lý được kỳ vọng sẽ trở thành một sự kiện thường niên, không chỉ vinh danh các cá nhân mà còn tạo ra một mạng lưới các nhà luật học xuất sắc, cùng nhau đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước và sự tôn nghiêm của pháp luật.