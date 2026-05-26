Chiếc ô tô Toyota này chỉ tốn 92.000 đồng để chạy 100 km 26/05/2026 14:05

(PLO)-Chiếc ô tô Toyota này gây ngạc nhiên về siêu tiết kiệm trong bối cảnh năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động.

Trong bối cảnh bão giá năng lượng, không một tài xế nào, đặc biệt là những người có lộ trình đi làm xa hay phải di chuyển liên tục, cảm thấy dễ chịu. Mỗi đồng tăng lên trên một lít xăng đều tích tụ lại và cắn thẳng vào túi tiền của bạn.

Khi đổ đầy bình xăng và sạc đầy viên pin, mẫu xe lai điện cắm sạc (PHEV) Toyota Prius mang lại những con số kinh ngạc về mức tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, chiếc ô tô này sở hữu khối động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh và mô-tơ điện phối hợp với nhau khá tốt khi chạy đều ga trên đường cao tốc. Thậm chí sự kết hợp này sản sinh tổng công suất lên tới 223 mã lực, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 6,8 giây.

Do đó, Toyota Prius có mức tiêu hao nhiên liệu đạt khoảng 3,77 lít/100km (tương đương 92.000 đồng cho 100 km), mà nguyên nhân gần 40% tổng quãng đường được vận hành hoàn toàn bằng điện.

Đây thực sự là một sự giải thoát trong giai đoạn giá xăng dầu tại các trạm bơm đang leo thang chóng mặt. Và chi phí đó sẽ còn thấp hơn nữa nếu sạc pin bằng nguồn điện giá rẻ tại nhà.