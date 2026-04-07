Chiếc xe máy này chạy 3 năm, bán lại chỉ lỗ 15 triệu đồng 07/04/2026 18:27

(PLO)-Chỉ có xe máy Honda SH làm được trên thị trường càng chạy càng ít mất giá.

Trên thị trường bán xe cũ, xe máy Honda SH là cái tên gây ngạc nhiên nhiều nhất.

​Trong khi hầu hết các phương tiện cơ giới đều tuân theo quy luật khấu hao nhanh chóng ngay sau khi lăn bánh, xe máy Honda SH đang chứng minh một vị thế hoàn toàn khác biệt.

​Tại thị trường Việt Nam, đây là mẫu xe hiếm hoi không chỉ giữ giá tốt mà trong nhiều trường hợp còn càng chạy càng có giá.

​Trên Chợ Tốt và các sàn bán xe cũ, không hiếm mẫu xe SH được rao bán với mức giảm giá chỉ 15-20 triệu đồng sau vài năm sử dụng.

​Theo giới phân tích, khung gầm chắc chắn và khối động cơ eSP+ thế hệ mới của Honda được đánh giá cao về độ bền. Xe SH sau 3-5 năm sử dụng nếu được bảo dưỡng tốt vẫn giữ được độ bốc và vận hành ổn định, khiến người mua xe cũ sẵn sàng chi đậm để sở hữu.

​Ngoài ra, hệ thống đại lý và cửa hàng sửa chữa trải dài khắp cả nước giúp việc duy trì tình trạng xe như mới trở nên đơn giản. Điều này củng cố niềm tin cho những người mua lại xe cũ.