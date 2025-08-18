Chiến dịch ủng hộ Cuba được hưởng ứng nồng nhiệt: Điển hình của ngoại giao nhân dân 18/08/2025 11:37

(PLO)- Chiến dịch vận động ủng hộ Cuba nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của người dân Việt Nam, ghi nhận số tiền ủng hộ lên tới gần 322 tỉ đồng, chỉ sau 5 ngày.

Chia sẻ với PLO, ông Joy Puentes Saldise - Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam, cho biết chiến dịch vận động ủng hộ Cuba được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuẩn bị từ cách đây rất nhiều tháng, với rất nhiều hoạt động sẽ được thực hiện.

“Kết quả của chiến dịch trong những ngày qua thực sự rất ấn tượng, khiến chúng tôi thấy vô cùng biết ơn. Dân tộc Việt Nam thật phi thường!” - ông Joy Puentes Saldise nói.

Học sinh, nghệ sĩ Việt Nam… chung tay ủng hộ Cuba

Chương trình ủng hộ Cuba được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động ngày 13-8. Đến trưa ngày 14-8, đơn vị này xúc động đón một vị khách đặc biệt - học sinh Nguyễn Linh Chi, Trường Tiểu học Bà Triệu (Hà Nội). Linh Chi đã mang theo món quà 5 triệu đồng để ủng hộ nhân dân Cuba.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, trao thư cảm ơn cho học sinh Nguyễn Linh Chi. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

“Cháu biết đến chương trình khi xem trên mạng và được cô giáo kể rất nhiều về đất nước Cuba, về Chủ tịch Fidel Castro và sự giúp đỡ của nhân dân Cuba dành cho Việt Nam trong quá khứ. Cháu quyết định dành số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ vì cháu muốn chia sẻ, giúp các bạn ở Cuba bớt khó khăn” - Chi chia sẻ.

Hưởng ứng chiến dịch này, nhiều nghệ sĩ như Hòa Minzy, Tăng Duy Tân, Đức Phúc, Phương Mỹ Chi… cũng tham gia ủng hộ người dân Cuba vượt qua khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và chính sách bao vây, cấm vận.

Theo đó, Hoà Minzy cho biết đã ủng hộ 50 triệu đồng. Nữ ca sĩ viết: "Hòa Minzy xin được ủng hộ người dân Cuba và cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an, đủ đầy cơm ăn áo mặc”.

Hoà Minzy gửi đến chiến dịch vận động ủng hộ Cuba 50 triệu đồng. Ảnh: Fanpage Hòa Minzy

Tương tự, ca sĩ Đức Phúc cũng tham gia ủng hộ 50 triệu đồng. Ở phần bình luận, anh đăng tải thông tin gửi chuyển khoản và nhắn nhủ: “Hãy để Cuba biết rằng Việt Nam chưa bao giờ quên!”.

Cạnh đó, ca sĩ, nhạc sĩ Tăng Duy Tân cũng hưởng ứng lời kêu gọi trên Fanpage: "Ngày nào vết sẹo trên tay trái còn thì ngày đó còn biết ơn Cuba". Ở nội dung chuyển khoản, anh ghi: “Tôi yêu Cuba”.

Tăng Duy Tân cũng hưởng ứng lời kêu gọi trên Fanpage: "Ngày nào vết sẹo trên tay trái còn thì ngày đó còn biết ơn Cuba" Ảnh: Fanpage Tăng Duy Tân

Chia sẻ với PLO, đại diện của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tại các địa phương để chương trình đến gần hơn với người dân Việt Nam, để sức lan toả, hiệu ứng và kết quả của chương trình tiếp tục thành công hơn nữa.

Ngày 15-8, tại Hà Nội, trong buổi hội đàm với Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Thượng tướng Lázaro Alberto Álvarez Casas - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Cuba, chia sẻ: “Cuba luôn trân trọng những sự hỗ trợ quý giá của Việt Nam trong suốt quá trình lịch sử. Mối quan hệ Việt Nam - Cuba đã trở thành biểu tượng mẫu mực, thủy chung, hiếm có của tình đoàn kết quốc tế, vượt qua mọi biên giới địa lý và thử thách thời gian”.

Người Cuba cảm kích trước tấm lòng của nhân dân Việt Nam

Bà Somnia Garriga Guzmán - một người dân sống tại tỉnh Pinar del Río cho biết: "Chiến dịch được phát động đúng vào ngày sinh của Lãnh tụ Fidel Castro, nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, điều này rất có ý nghĩa, như muốn nói rằng người Việt Nam cũng giống như người Cuba chúng tôi: Sống cho hiện tại và không bao giờ quên Fidel".

Theo bà Somnia Garriga Guzmán, chiến dịch ủng hộ Cuba nhận được sự đồng lòng, có sức lan toả rộng, khiến người Cuba cảm thấy rất ấm áp.

"Đối với tôi, hành động của nhân dân Việt Nam như muốn nói rằng: Hiện tại đúng là có quá nhiều khó khăn, đến những nhu cầu cơ bản như điện, nước, ăn, ngủ... cũng bị cản trở nhưng vẫn có những người cố gắng vì chúng tôi, vậy nên chúng tôi càng phải mạnh mẽ hơn nữa" - bà Somnia Garriga Guzmán nói.

Từ những năm 1970 đến nay, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại Cuba. Ảnh: TT

Tương tự, bà Marlen Hernández, 47 tuổi, người dân Thủ đô La Habana, bày tỏ: "Chúng tôi rất vui mừng và biết ơn về khoản viện trợ đoàn kết này của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi đang trong tình hình kinh tế rất phức tạp. Sự giúp đỡ của người Việt Nam lúc này vượt lên mọi giá trị vật chất, bởi chứa đựng một giá trị tinh thần quá lớn, tạo động lực, tác động tích cực đến cộng đồng người Cuba".

Cũng theo bà Marlen, trong lĩnh vực giáo dục, khoản viện trợ này có thể được sử dụng để mua sắm đồ dùng học tập, nội thất lớp học và phòng thí nghiệm, cũng như sửa chữa cửa ra vào, cửa sổ và hệ thống ống nước.

Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông chính thống của Cuba cũng như trên mạng xã hội Facebook, X (Twitter), nhiều thông tin về chiến dịch ủng hộ của Việt Nam và mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước liên tục được lan toả.

Tại nhiều trường tiểu học, giáo viên nhắc đến "Việt Nam" nhiều hơn; còn trên các diễn đàn, người dân bày tỏ vui mừng, sự cảm kích, biết ơn trước hành động của người Việt.

Tối ngày 16-8 (giờ Việt Nam), trên mạng xã hội X (Twitter), Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi lời cảm ơn đến sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Cuba viết: "Sự ủng hộ to lớn mà nhân dân Việt Nam dành cho Cuba không chỉ là một nghĩa cử đầy yêu thương mà chúng tôi vô cùng biết ơn. Đó còn là một món quà khiến chúng tôi cảm thấy vinh dự, bởi đến từ một dân tộc cần cù và anh hùng - một dân tộc đã vươn lên sau nhiều cuộc chiến tranh và giờ đây khiến thế giới ngỡ ngàng trước sự phát triển bền vững của mình".

Một biểu tượng đẹp của tình đoàn kết quốc tế

Theo GS Zenaida Costales Pérez, Phó Trưởng Khoa phụ trách lĩnh vực đào tạo Sau đại học, Nghiên cứu và Quan hệ quốc tế, Khoa Truyền thông - Đại học Tổng hợp La Habana, hành động ủng hộ Cuba của Việt Nam thực sự là nghĩa cử của người anh em.

“Tôi ngưỡng mộ người dân Việt Nam - những con người dũng cảm và chăm chỉ. Quan hệ Việt Nam - Cuba là mối quan hệ đã có từ rất lâu, và tôi biết ơn vì trong thế kỷ XXI này, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, làm sâu đậm hơn mối quan hệ ấy - một biểu tượng thật đẹp của tình đoàn kết quốc tế.

Trong khi nhiều người cố gắng chia rẽ thế giới, thì Việt Nam dang rộng vòng tay của mình. Điều đó thật đáng trân trọng” - bà Zenaida nhấn mạnh.

Nhưng điều đặc biệt hơn cả trong chiến dịch này, theo GS Zenaida Costales Pérez, đó là sự đồng lòng, nhanh chóng và đầy yêu thương của nhân dân Việt Nam. Chính phủ Việt Nam gọi và nhân dân Việt Nam trả lời.

“Tôi được biết có nhiều học sinh Việt Nam gửi tiền tiết kiệm của mình cho học sinh Cuba, có người tham gia ủng hộ vì nhớ đến vaccine Cuba để lại vết sẹo trên cánh tay của họ, có người công nhân Việt Nam nhận lương và ủng hộ một ngày lương cho chúng tôi và hẹn đến kỳ lương sau sẽ tiếp tục ủng hộ, thậm chí có người không có bất cứ trải nghiệm nào đặc biệt với Cuba cũng tham gia bởi được nghe cha ông kể lại…” - bà Zenaida nói.

"Đó chính là điển hình của ngoại giao nhân dân. Quan hệ Việt Nam - Cuba suốt 65 năm nay không chỉ là quan hệ sâu sắc, bền chặt giữa hai Nhà nước, hai Chính phủ, mà còn là tình cảm đặc biệt mà những người dân dành cho nhau. Tôi cho rằng sự đoàn kết, lòng trắc ẩn luôn ở trong tâm hồn của những con người tử tế. Trong trường hợp này, đó là người dân Việt Nam". GS Zenaida Costales Pérez, Phó Trưởng khoa Truyền thông - Đại học Tổng hợp La Habana.



Trong khi đó, PGS Ana Olivia Ramos Rodríguez, giảng viên Trường Đại học Khoa học Y khoa Artemisa, cho biết chiến dịch mà Việt Nam đang thực hiện thực sự không khiến bà bất ngờ, bởi trước đó nhân dân Việt Nam đã nhiều lần thể hiện tình đoàn kết, sự sẻ chia, đồng cảm với người dân Cuba.

Bà Ana Olivia cũng bày tỏ tin tưởng về việc Chính phủ Cuba sẽ dành một phần trong số tiền từ quỹ này cho hệ thống y tế Cuba - bất chấp nhiều khó khăn, nhu cầu khác mà đất nước đang phải đối mặt.

Theo bà Ana Olivia, y tế công cộng, mặc dù là ưu tiên hàng đầu ở Cuba, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình kinh tế của đất nước và lệnh cấm vận. Do đó, hệ thống y tế đã suy yếu về nhiều mặt. Thậm chí, điều này ảnh hưởng đến cả nhận thức, tư tưởng của nhiều nhân viên y tế.

"Bất chấp những nỗ lực của Nhà nước, bao gồm cả việc tăng lương, tăng phúc lợi cho nhân viên y tế, sự thiếu hụt trong lĩnh vực y tế vẫn khiến họ cảm thấy mất động lực làm việc.

Qua đó, tôi đặt kỳ vọng cao vào nguồn lực mà nhân dân Việt Nam đang đóng góp ủng hộ cho chúng tôi, sẽ giúp chúng tôi từng bước cải thiện chất lượng của hệ thống y tế quốc gia, mà trước hết là nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân, sau đó là chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, phát triển công nghệ sinh học, thuốc, vaccine - những điều đã tạo ra sự khác biệt của hệ thống y tế Cuba trong quá khứ" - bà Ana Olivia nói.



Người dân Cuba xếp hàng để nhận thực phẩm do Nhà nước trợ cấp tại tỉnh Pinar del Río, tháng 7-2020. Ảnh: TT

Còn theo ông Miguel Valdés Careaga, chuyên gia nghiên cứu về Quản lý và Kinh tế Y tế Cuba, sự đóng góp ủng hộ của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng đối với người dân Cuba, giúp đáp ứng các nhu cầu cụ thể và giải quyết nhiều vấn đề trong một số lĩnh vực ưu tiên.

Theo ông, tình hình kinh tế Cuba hiện nay rất phức tạp, cả về kinh tế vĩ mô và vi mô. Mọi gia đình, cá nhân đều bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt nguồn lực vật chất do nhiều nguyên nhân khác nhau.

"Chúng tôi đang sống dưới tác động của lạm phát, đầu cơ và nhiều bất ổn thị trường. Những yếu tố này cùng nhiều vấn đề xã hội khác đang cản trở việc lập kế hoạch kinh tế và sản xuất hàng hóa, dịch vụ, như lương thực, nguồn năng lượng, nguồn nước, các dịch vụ cộng đồng thiết yếu, sản xuất dược phẩm.

Cuba đã từng đối mặt với những tình huống tương tự tại những thời điểm lịch sử khác và đã có thể vượt qua những thách thức lớn với sự giúp đỡ của các quốc gia như Việt Nam. Giờ đây, một lần nữa chúng tôi cần tin tưởng và nỗ lực để khôi phục các chỉ số kinh tế và xã hội, nâng cao chất lượng đời sống - điều mà Chính phủ Cuba luôn mong muốn cho nhân dân của đất nước mình.

Trên hành trình đó, chúng tôi trân trọng mọi nghĩa cử đoàn kết góp phần vào mục tiêu này. Những bàn tay sẵn sàng dang ra, sẵn sàng giúp đỡ để góp phần xây dựng hạnh phúc của người dân Cuba sẽ luôn được hoan nghênh" - ông Miguel Valdés Careaga nói.

