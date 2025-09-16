Chiến sự Nga-Ukraine 16-9: Có tin Ukraine cách chức 2 tư lệnh quân đội; Nga đánh mạnh tại Donetsk 16/09/2025 07:59

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn nóng với tin Nga đánh "rát" ở Pokrovsk nhưng chịu nhiều thiệt hại; Lính Ukraine thương vong khắp mặt trận tới hơn 1.400; Có tin Ukraine cách chức 2 tư lệnh quân đội; Moscow nói NATO đang trong chiến tranh với Nga.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp diễn nóng trên khắp chiến trường.

Nga dồn hỏa lực ở Pokrovsk

Cập nhật chiến sự ngày 15-9, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 173 cuộc giao tranh. Trong đó các cuộc tấn công dữ dột nhất của Nga được ghi nhận tại TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong ngày, Nga đã mở 42 cuộc không kích bằng hai tên lửa và 64 quả bom dẫn đường, triển khai 1.846 máy bay không người lái (UAV) và mở 3.450 cuộc pháo kích vào các cứ điểm vào khu vực dân sự Ukraine.

Lính Ukraine chiến đấu ở tỉnh Donetsk. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Riêng tại Pokrovsk, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine 41 lần. Ước tính sơ bộ cho thấy thương vong quân Nga, bao gồm bị thiệt mạng và bị thương, là 156 lính. Cạnh đó, quân Ukraine đã phá hủy 11 xe cơ giới, 15 UAV, 1 trạm điều khiển UAV và làm hư hại nhiều trang thiết bị của Nga.

Nga khiến hơn 1.400 lính Ukraine thương vong

Cập nhật chiến sự ngày 15-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày lực lượng Ukraine đã phải hứng chịu 1.435 thương vong trên khắp chiến trường. Trong đó, Ukraine chịu thương vong nhiều nhất - 460 người - ở khu vực của Nhóm tác chiến trung tâm.

Trong ngày, Nhóm tác chiến trung tâm tiếp tục tấn công vào các tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu định cư Torske, Artemovka, Dimitrov, Vladimirovka, Zolotoy Kolodez, Novoaleksandrovka và Krasnoarmeysk thuộc tỉnh Donetsk. Cạnh đó, 6 xe bọc thép chiến đấu, 3 xe ô tô và 2 khẩu pháo dã chiến của Ukraine cũng đã bị Nga phá hủy.

Có tin Ukraine cách chức 2 tư lệnh quân đội

Theo tin từ tờ Ukrainska Pravda dẫn hai nguồn tin quân sự giấu tên ngày 15-9, Tổng Tư lệnh lực lượng Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi đã cách chức Tư lệnh Quân đoàn 17 Volodymyr Silenko và Tư lệnh Quân đoàn 20 Maksym Kituhin.

Theo Ukrainska Pravda, cả hai vị tư lệnh này được cho đã bị cách chức từ một đến hai tuần trước, sau khi chiến trường ở các khu vực do họ chỉ huy có nhiều tổn thất.

Quân đoàn 17, do ông Silenko chỉ huy, chịu trách nhiệm quản lý khu vực tiền tuyến phía nam tỉnh Zaporizhzhia, nơi quân đội Ukraine gần đây đã mất quyền kiểm soát làng Kamianske và bị đẩy lùi một phần khỏi làng Plavni, cả hai khu vực này đều nằm dọc theo sông Dnipro.

Hậu quả của trận pháo kích của Nga ở tỉnh Zaporizhzhia hôm 15-9 khiến 1 người chết, 9 người bị thương. Ảnh: CƠ QUAN QUẢN LÝ QUÂN SỰ ZAPORIZHZHIA

Quân đoàn 20 của ông Kituhin được triển khai dọc theo biên giới giữa hai tỉnh Donetsk và Dnipropetrovsk, nơi quân Nga đã tiến công sâu vào Dnipropetrovsk hồi tháng 8 và đây cũng là lần đầu tiên Nga tiến vào tỉnh này.

Hiện chính quyền Ukraine chưa đưa ra thông báo chính thức về thông tin này.

Moscow: NATO đang trong chiến tranh với Nga

Ngày 15-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho rằng trên thực tế Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang trong tình trạng chiến tranh với Nga. Theo ông Peskov, sự hỗ trợ mà khối quân sự này dành cho Ukraine khiến khối này trở thành một bên trong cuộc xung đột, theo đài RT.

"NATO đang có chiến tranh với Nga. Điều này là hiển nhiên và không cần thêm bất kỳ bằng chứng nào nữa. Thực tế, NATO đã tham gia vào cuộc chiến này. NATO hỗ trợ cả gián tiếp lẫn trực tiếp cho chế độ Kiev. Do đó, có thể nói chắc chắn rằng NATO đang có chiến tranh với Nga” - ông Peskov nói.

Ngoài ra, ông Peskov nói với báo chí rằng vẫn chưa có tiến triển nào trong hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ-Ukraine.

Trước đó cùng ngày, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo rằng việc thực hiện ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine và khả năng NATO bắn hạ UAV Nga tại Ukraine sẽ đồng nghĩa với chiến tranh giữa liên minh này và Moscow.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Medvedev đưa ra phát biểu này để bình luận về chuyện Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski đề xuất ý tưởng thiết lập vùng cấm bay tại Ukraine.