Chiến sự Trung Đông và hình ảnh 'thiên đường an toàn' của Dubai 22/03/2026 14:00

(PLO)- Xung đột ở Trung Đông làm lung lay hình ảnh "thiên đường an toàn" của TP Dubai (UAE), khiến nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm đường sơ tán.

Khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran vừa nổ ra vài ngày, Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – ông Mohamed bin Zayed ngày 2-3 đã dạo bước qua trung tâm thương mại Dubai Mall rộng lớn, trấn an người mua sắm rằng họ không có gì phải lo sợ, theo tờ The Wall Street Journal.

Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy.

Những ngày sau đó, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran đã liên tục tấn công TP Dubai tráng lệ, làm tê liệt sân bay, đe dọa khách sạn Burj Al Arab nổi tiếng và cảng nước sâu của Dubai, và làm một số người tại UAE thiệt mạng.

Một máy bay chuẩn bị hạ cánh gần sân bay quốc tế Dubai ở Dubai (UAE) vào ngày 16-3. Ảnh: AFP

Sự ổn định bị lung lay

Cuộc xung đột gây ra bất ổn cho các quốc gia vùng Vịnh. Saudi Arabia đặc biệt dễ bị tổn thương trước những biến động hiện tại ở Trung Đông. Kế hoạch đa dạng hóa kinh tế đến năm 2030 trị giá hàng nghìn tỉ USD của nước này có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu xung đột kéo dài.

Qatar đã buộc phải ngừng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng – một trong những nguồn thu chính của kinh tế. Các quốc gia dễ bị tổn thương về tài chính hơn như Bahrain và Kuwait có thể sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thu hút vốn.

Tuy nhiên, UAE vẫn được xem là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Dubai là TP nổi tiếng của UAE. Nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm tài chính lớn nhất, giàu nhất và hào nhoáng nhất thế giới dựa trên nền tảng đơn giản. Đó là mặc dù nằm trong một khu vực bất ổn, TP này lại miễn nhiễm với xung đột – một thiên đường ổn định không bị chiến tranh và biến động xung quanh ảnh hưởng.

Thành công của Dubai đã truyền cảm hứng cho những nước trong khu vực, bao gồm Saudi Arabia và Qatar – những nước đã đi theo con đường tương tự, hướng tới mối quan hệ gần gũi với phương Tây, đa dạng hóa nền kinh tế ngoài nhiên liệu hóa thạch.

Thế nhưng cuộc xung đột hiện nay đã phá vỡ quan niệm rằng những tòa nhà chọc trời, sức mạnh tài chính và lối sống xa hoa, đa dạng ở vùng Vịnh có thể trở thành những lá chắn bất khả xâm phạm chống lại sự bất ổn trong khu vực.

Theo The Wall Street Journal, nhiều luật sư đang nhận được các cuộc gọi từ những thân chủ muốn tư vấn về chuyển tiền của họ từ Dubai đến các khu vực an toàn hơn. Các giao dịch bất động sản ở khu vực cũng đang bị đình trệ.

Trong khi đó, người nước ngoài đang đặt câu hỏi liệu việc định cư lâu dài ở đây có còn hợp lý hay không.

Ngay cả khi tên lửa và UAV ngừng xuất kích, mối nguy vẫn có thể còn hiện diện.

Đường phố Dubai vào đầu tháng 3. Ảnh: BLOOMBERG

“Sự xuất hiện hàng ngày của UAV khiến sự ổn định ở vùng Vịnh bị lung lay” – ông Andreas Krieg, giảng viên cao cấp tại Trường Nghiên cứu An ninh thuộc Đại học King’s College London (Anh), nói.

Ông Quinten François là một nhà phân tích tiền điện tử. Ông sơ tán từ Dubai đến Bangkok (Thái Lan), sau khi phải chịu đựng “một bầu không khí thực sự ảm đạm”.

“Năm năm nữa, khi mọi người cân nhắc chuyển đến Dubai, họ vẫn sẽ nghĩ về điều đó. Những chuyện như thế này không dễ gì quên được” – ông nói.

Chờ cú sốc qua

Dân số Dubai đã tăng vọt lên khoảng 4 triệu người vào cuối năm 2024. Khoảng 90% trong số đó là người nước ngoài.

Theo ước tính của công ty tư vấn Henley & Partners, năm 2025, UAE đã thu hút kỷ lục 9.800 triệu phú, mang theo hơn 60 tỉ USD – dòng vốn ròng cao nhất toàn cầu.

Đến cuối năm 2025, Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC) đã đón tiếp gần 300 ngân hàng và hơn 100 quỹ đầu tư. Trong năm 2025, JPMorgan Chase – ngân hàng lớn nhất nước Mỹ – đã mở rộng chi nhánh tại Dubai, chuyển các nhân viên ngân hàng từ London (Anh) đến đây.

Dù vậy, xung đột đã khiến nhiều công ty chọn rời đi.

Trong bối cảnh xung đột, công ty kiểm toán KPMG đã thuê máy bay để sơ tán nhân viên. Google đã vội vàng đưa hơn 1.000 nhân viên đang ở Dubai tham dự một sự kiện bán hàng ra khỏi khu vực. Một số ngân hàng và quỹ đầu tư đã đặt chỗ ở tại các khu vực sa mạc hẻo lánh – nơi được cho là khó có thể trở thành mục tiêu của UAV Iran.

Nhân viên tại các ngân hàng lớn ở Dubai cũng được cho làm việc tại nhà. Một số giải đấu thể thao cũng bị hủy.

Thế nhưng, không phải ai ở Dubai cũng cảm thấy bi quan về tương lai.

Đối với một số người, xung đột khiến họ tin tưởng Dubai hơn. Họ cho rằng TP này đã chào đón sự đa dạng và tạo ra một môi trường nơi các doanh nhân có thể phát triển mạnh.

Ông Federico Ferraro chuyển đến Dubai nhiều năm trước. Ông yêu thích cách quản trị của TP này.

Cho rằng UAV và tên lửa “đều là một cú sốc”, nhưng ông vẫn hy vọng sẽ có được thị thực dài hạn và mua nhà ở Dubai. “Tôi vẫn cảm thấy an toàn” – ông nói.

Tên lửa bay ngang bầu trời Dubai hôm 28-2. Ảnh: AFP

Các quan chức UAE cho biết cuộc xung đột sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng Dubai vẫn là một nơi trú ẩn an toàn.

“Hệ thống hoạt động tốt và người dân có thể hoạt động an toàn trong TP, ngay cả trong thời điểm chúng ta đang bị thử thách ở một khía cạnh chưa từng có trước đây” – ông Omar Sultan Al Olama, Bộ trưởng Nhà nước UAE về trí tuệ nhân tạo, cho biết.

Nếu các cuộc tấn công giảm dần, ông dự đoán cuộc sống sẽ trở lại bình thường, hoạt động kinh doanh, du lịch sẽ hồi phục mạnh mẽ.