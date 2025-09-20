Chính thức cấm xe tải vào làn 1 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng 20/09/2025 14:35

(PLO)- Xe tải chỉ được lưu thông trên làn số 2 và 3 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Cục Đường bộ vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông phân làn và quy định tốc độ sau thời gian thí điểm trên hai tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Hà Nội - Hải Phòng.

Theo phương án mới, mỗi chiều xe chạy gồm ba làn xe cơ giới rộng 3,75m và một làn dừng khẩn cấp rộng 3m. Làn số 1 (sát dải phân cách giữa) cấm xe tải và xe khách trên 29 chỗ ngồi, bao gồm cả xe khách giường nằm. Làn dừng khẩn cấp chỉ phục vụ khi xe gặp sự cố, tuyệt đối không được sử dụng để lưu thông.

Cụ thể, làn 1: Lái xe được điều khiển ô tô chạy tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h. Cấm lưu thông xe tải thông dụng (trừ xe pickup cabin đơn, cabin kép và xe tải VAN), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc, ô tô khách trên 29 chỗ và xe giường nằm.

Làn 2: Tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 70 km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chính thức cấm xe tải lưu thông ở làn trong cùng. Ảnh: V.LONG

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Tương tự, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng các phương tiện được phép lưu thông trên ba làn xe cơ giới rộng 3,75m. Làn số 1 cũng cấm xe tải, xe khách trên 29 chỗ và xe khách giường nằm.

Cụ thể, làn 1: tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 90 km/h. Cấm lưu thông xe tải thông dụng (trừ xe pickup cabin đơn, cabin kép và xe tải VAN), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), ô tô đầu kéo, ô tô kéo moóc, ô tô khách trên 29 chỗ và xe giường nằm.

Làn 2: Tốc độ tối đa 120 km/h, tối thiểu 80 km/h.

Làn 3: Tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 60 km/h.

Cục Đường bộ yêu cầu các phương tiện tuân thủ đầy đủ quy định biển báo và nội dung phương án tổ chức giao thông.

Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI – nhà đầu tư cao tốc Hà Nội - Hải Phòng), Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ và Khu quản lý đường bộ I được giao kiểm tra, giám sát, đảm bảo phương án tổ chức giao thông được thực hiện nghiêm túc. Trường hợp cần điều chỉnh, các đơn vị phải báo cáo Cục Đường bộ để xem xét, giải quyết.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó Trưởng phòng Quản lý tổ chức giao thông (Cục Đường bộ), cho biết nhiều năm qua việc xe tải và xe con cùng lưu thông ở làn 1 đã tạo ra xung đột tiềm ẩn. Xe tải có tốc độ thấp, khi đi vào làn 1 khiến xe con tốc độ cao phải liên tục chuyển làn, làm tăng nguy cơ va chạm và ùn tắc cục bộ.

“Phân làn hợp lý, dành làn 1 cho xe con và một số phương tiện đặc thù có tốc độ cao sẽ giúp luồng giao thông mạch lạc hơn. Đây cũng là cách mà nhiều quốc gia đã áp dụng để tối ưu năng lực khai thác cao tốc” – ông Hồng nhấn mạnh.