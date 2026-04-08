Chó nuôi 10 năm bất ngờ tấn công khiến chủ trọng thương 08/04/2026 11:48

Ngày 8-4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhân bị chó nhà cắn gây thương tích nặng nề và phức tạp.

Nạn nhân là bà NT, 72 tuổi, ngụ Hải Phòng. Gia đình bà T đang nuôi một con chó becgie nặng hơn 30 kg được khoảng 10 năm. Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, con chó bắt đầu có biểu hiện ốm và sau đó đã bất ngờ tấn công chủ.

Trong khoảng thời gian vài chục phút bị chó cắn và nhai, bà T bị tổn thương nghiêm trọng tại nhiều vùng trên cơ thể bao gồm cổ và thân mình. Đặc biệt, vùng cánh tay trái của bệnh nhân chịu hậu quả nặng nề nhất với tình trạng đứt dây thần kinh giữa, mất một phần cơ lớn, lộ xương và bầm dập phần mềm xung quanh.

Sau khi được sơ cứu tại tuyến y tế cơ sở, bệnh nhân lập tức được chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp khẩn cấp bằng phẫu thuật cắt lọc phần mềm dập nát và nối lại dây thần kinh giữa bị đứt. Đồng thời, bệnh nhân nhanh chóng được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và huyết thanh uốn ván.

Hiện, con chó đã được gia đình nhốt lại để tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh.

Người phụ nữ 72 tuổi bị chó nhà nuôi 10 năm tấn công gây trọng thương. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Chu Xuân Anh, Trung tâm Vaccine và Y học du lịch, cho biết đây không chỉ là một ca tai nạn do chó cắn trầm trọng mà còn là một tình huống y khoa đòi hỏi quy trình xử trí đồng bộ và nhanh chóng. Nếu cơ sở y tế chỉ có khả năng phẫu thuật mà không có sẵn hệ thống y tế dự phòng, người bệnh có thể được khâu vá vết thương nhưng lại chậm trễ trong việc chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine dại.

Ngược lại, nếu nơi tiếp nhận chỉ có năng lực tiêm phòng mà thiếu chuyên môn ngoại khoa, những tổn thương phức tạp như rách nát mô, khuyết hổng cơ, nghi ngờ tổn thương mạch máu hoặc thần kinh sẽ rất khó được xử trí tối ưu ngay từ giai đoạn đầu.

Đối với những trường hợp đòi hỏi sự can thiệp đa chuyên khoa như vậy, việc phải chuyển viện qua nhiều nơi hoặc đưa bệnh nhân đến các cơ sở tiêm chủng không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật phức tạp sẽ làm mất đi thời gian vàng trong cấp cứu. Điều này không chỉ làm tăng sự đau đớn cho người bệnh, mà còn kéo theo nguy cơ biến chứng, đặc biệt là nguy cơ phát bệnh dại.

"Bệnh dại hiện vẫn đang lưu hành tại nhiều quốc gia với tỉ lệ tử vong rất cao khi bệnh nhân lên cơn dại. Tại Việt Nam, căn bệnh này vẫn chưa được loại trừ và hệ thống y tế vẫn ghi nhận các ca tử vong hàng năm. Tuy nhiên, bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân biết cách xử trí đúng đắn", bác sĩ Xuân Anh nói.