Chó nuôi 10 năm bất ngờ tấn công khiến chủ trọng thương

Ngày 8-4, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đã tiếp nhận và xử trí một trường hợp bệnh nhân bị chó nhà cắn gây thương tích nặng nề và phức tạp.
Nạn nhân là bà NT, 72 tuổi, ngụ Hải Phòng. Gia đình bà T đang nuôi một con chó becgie nặng hơn 30 kg được khoảng 10 năm. Vài ngày trước khi xảy ra sự việc, con chó bắt đầu có biểu hiện ốm và sau đó đã bất ngờ tấn công chủ.
Trong khoảng thời gian vài chục phút bị chó cắn và nhai, bà T bị tổn thương nghiêm trọng tại nhiều vùng trên cơ thể bao gồm cổ và thân mình. Đặc biệt, vùng cánh tay trái của bệnh nhân chịu hậu quả nặng nề nhất với tình trạng đứt dây thần kinh giữa, mất một phần cơ lớn, lộ xương và bầm dập phần mềm xung quanh.
Sau khi được sơ cứu tại tuyến y tế cơ sở, bệnh nhân lập tức được chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, các bác sĩ đã tiến hành can thiệp khẩn cấp bằng phẫu thuật cắt lọc phần mềm dập nát và nối lại dây thần kinh giữa bị đứt. Đồng thời, bệnh nhân nhanh chóng được tiêm huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại và huyết thanh uốn ván.
Hiện, con chó đã được gia đình nhốt lại để tiếp tục theo dõi tình trạng bệnh.
Bác sĩ Chu Xuân Anh, Trung tâm Vaccine và Y học du lịch, cho biết đây không chỉ là một ca tai nạn do chó cắn trầm trọng mà còn là một tình huống y khoa đòi hỏi quy trình xử trí đồng bộ và nhanh chóng. Nếu cơ sở y tế chỉ có khả năng phẫu thuật mà không có sẵn hệ thống y tế dự phòng, người bệnh có thể được khâu vá vết thương nhưng lại chậm trễ trong việc chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại và vaccine dại.
Ngược lại, nếu nơi tiếp nhận chỉ có năng lực tiêm phòng mà thiếu chuyên môn ngoại khoa, những tổn thương phức tạp như rách nát mô, khuyết hổng cơ, nghi ngờ tổn thương mạch máu hoặc thần kinh sẽ rất khó được xử trí tối ưu ngay từ giai đoạn đầu.
Đối với những trường hợp đòi hỏi sự can thiệp đa chuyên khoa như vậy, việc phải chuyển viện qua nhiều nơi hoặc đưa bệnh nhân đến các cơ sở tiêm chủng không đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật phức tạp sẽ làm mất đi thời gian vàng trong cấp cứu. Điều này không chỉ làm tăng sự đau đớn cho người bệnh, mà còn kéo theo nguy cơ biến chứng, đặc biệt là nguy cơ phát bệnh dại.
"Bệnh dại hiện vẫn đang lưu hành tại nhiều quốc gia với tỉ lệ tử vong rất cao khi bệnh nhân lên cơn dại. Tại Việt Nam, căn bệnh này vẫn chưa được loại trừ và hệ thống y tế vẫn ghi nhận các ca tử vong hàng năm. Tuy nhiên, bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người dân biết cách xử trí đúng đắn", bác sĩ Xuân Anh nói.
3 cấp độ phơi nhiễm và nguyên tắc phòng ngừa bệnh dại
Các bác sĩ cũng khuyến cáo, ngay sau khi bị chó cắn, mèo cào hoặc để nước bọt của động vật tiếp xúc với vùng da bị tổn thương hay niêm mạc, nạn nhân cần được xử lý vết thương lập tức theo phân loại 3 cấp độ.
Ở cấp độ 1, khi người dân chỉ chạm, cho động vật ăn hoặc bị động vật liếm trên nền da lành, đây không được xem là phơi nhiễm thực sự và không đáng lo ngại nếu da hoàn toàn nguyên vẹn.
Ở cấp độ 2, khi nạn nhân bị động vật gặm, cào xước nông hoặc trầy xước nhưng không chảy máu, biện pháp bắt buộc là phải rửa sạch vết thương ngay lập tức và tiến hành tiêm vaccine phòng dại.
Ở cấp độ 3, khi bị động vật cắn xuyên qua da, vết cào gây chảy máu, nước bọt động vật tiếp xúc trực tiếp với da bị tổn thương, niêm mạc, nạn nhân phải kết hợp rửa vết thương, tiêm vaccine dại theo đúng phác đồ, tiêm thêm huyết thanh kháng dại và bắt buộc phải nhờ đến sự tư vấn y tế từ các bác sĩ chuyên khoa.
Chó là nguồn lây truyền bệnh dại chủ yếu cho con người, tuy nhiên nhiều loài động vật có vú khác cũng mang virus dại, đặc biệt là dơi. Đặc biệt, người dân không được áp dụng các biện pháp truyền miệng dân gian gây nhiễm bẩn hoặc làm tình trạng tổn thương thêm trầm trọng.
Để chủ động phòng ngừa bệnh dại, các gia đình cần tiêm phòng dại đầy đủ và nhắc lại định kỳ cho chó mèo nuôi trong nhà. Chủ nuôi không được thả rông động vật, phải quản lý vật nuôi chặt chẽ và sử dụng rọ mõm khi cần thiết.