Chủ tịch Công ty Tiếp vận SRV giúp Nhật Cường Mobile buôn lậu ra sao? 08/08/2025 16:55

(PLO)- Chủ tịch Công ty Tiếp vận SRV nhận vận chuyển điện thoại di động, máy tính buôn lậu từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội để Nhật Cường Mobile tiêu thụ.

Ngày 8-8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra ở Công ty cổ phần tiếp vận SRV. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Phong (chủ tịch) mức án 36 tháng tù, Cao Tuấn Hưng (giám đốc) mức án 50 tháng tù, Nguyễn Hoàng Sơn (kế toán trưởng) mức án 45 tháng tù cùng về tội buôn lậu.

Hành vi của các bị cáo có liên quan đến vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Cụ thể, trong thời gian từ ngày 16-11-2017 đến ngày 26-9-2018, Bùi Quang Huy (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường) và đồng phạm đã giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động (Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy ... ), máy tính bảng cũ, mới các loại của 10 nhà cung cấp.

Công an khám xét chuỗi cửa hàng của Công ty Nhật Cường và bị can Bùi Quang Huy (ảnh nhỏ, đang bỏ trốn). Ảnh: TP

Tuy nhiên, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng Hằng (hay còn gọi là Yên Hồng Kông, Yên Hải Phòng, Yên HP, hiện chưa xác minh được nhân thân lai lịch) tiếp nhận hàng, chuyển hàng từ Hồng Kông về Sân bay Nội Bài, Việt Nam.

Thông qua Hằng, dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Đoàn Mạnh Phong và Trần Ngọc Ánh (phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) liên hệ trao đổi về việc vận chuyển hàng.

Phía Phong sẽ tiếp nhận hàng tại Sân bay Nội Bài, vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Giá cước vận chuyển là 300.000 đến 1,3 triệu đồng mỗi chiếc tùy loại thiết bị và theo từng thời điểm. Phong được hưởng từ 40-50 triệu đồng/tháng tùy tình hình thực tế.

Sau khi vận chuyển hàng xong và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong giữ lại phần tiền công và chuyển phần tiền còn lại cho Hằng.

Để nhận hàng hóa tại sân bay Nội Bài, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân các Công ty TNHH Kwon, Công ty TNHH VAK, Công ty TNHH Ken Á để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Họ khai báo các mặt hàng khác, có thuế nhập khẩu thấp hơn như: Sợi cáp quang (Fiber Optic), thiết bị chuyển đổi quang điện (Fiber Converter), nước xả vải ... , để nhận điện thoại, máy tính bảng các loại.

Đồng thời, các bị cáo thành lập Công ty Cổ phần Tiếp vận SRV, sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho Bùi Quang Huy.

Các bị cáo thuê Ngô Đức Tùng tiếp nhận hàng hóa từ kho ALS tại sân bay Nội Bài, vận chuyển về giao cho Nông Văn Lư, nhân viên của Công ty Nhật Cường tại kho của Công ty Nhật Cường, thuê Nguyễn Hoàng Sơn thực hiện nhiệm vụ theo cước phí vận chuyển đối với từng chuyến hàng.

CQĐT xác định Đoàn Mạnh Phong và nhóm bị cáo đã thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu 16.976 điện thoại di động, máy tính trị giá hơn 307 tỉ đồng. Đoàn Mạnh Phong hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỉ đồng cước vận chuyển.

Ngoài ra, Đoàn Mạnh Phong và Cao Tuấn Hưng tổ chức, vận chuyển trái pháp luật 1.082 điện thoại bị bắt giữ, trị giá hơn 30 tỉ đồng.

Tổng số hàng hóa Phong và Hưng nhập lậu là 18.058 sản phẩm, tổng giá trị hơn 338 tỉ đồng.

Sau khi vụ án được khởi tố, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng, Nguyễn Hoàng Sơn bỏ trốn và bị truy nã. Ngày 13-8-2024, Phong ra đầu thú, sau đó, Hưng và Sơn bị dẫn độ từ Hungary về Việt Nam.

Trước đó, một nhóm các bị cáo thuộc Công ty Nhật Cường đã bị xét xử về tội Buôn lậu trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường (vụ án giai đoạn 1) và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Riêng Bị can Bùi Quang Huy đang bỏ trốn nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.