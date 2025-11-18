Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai tiếp đoàn công tác của tỉnh Giang Tô, Trung Quốc 18/11/2025 20:47

Ngày 18-11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh đã chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tô, Trung Quốc do ông Bốc Vũ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tô, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội làm trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai cho rằng việc Đoàn Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tô đã đến thăm và làm việc tại Đồng Nai là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là minh chứng sống động cho tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác ngày càng bền chặt giữa hai cơ quan dân cử của tỉnh Đồng Nai và tỉnh Giang Tô.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chia sẻ một số thông tin về hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Bà Tôn Ngọc Hạnh còn cho biết, Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói riêng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt; xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng đến chính quyền số và phục vụ người dân.

Đồng Nai đang hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics, nông nghiệp và du lịch sinh thái của khu vực phía Nam.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: VŨ HỘI

Thông tin thêm về hoạt động của HĐND tỉnh Đồng Nai, bà Tôn Ngọc Hạnh cho biết vai trò của HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, HĐND tỉnh thực hiện tốt 3 chức năng: quyết định các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân địa phương...

Ông Bốc Vũ (ngồi giữa), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tô. Ảnh: VŨ HỘI

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bốc Vũ, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Giang Tô, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đánh giá cao sự phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh tặng quà cho đoàn công tác. Ảnh: VŨ HỘI

Ông Bốc Vũ tin tưởng, thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, hai cơ quan sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, từ đó thiết lập quan hệ hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững. Đồng thời, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc.