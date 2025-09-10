Đồng Nai làm việc với đoàn công tác của thành phố Vila Nova De Gaia của Bồ Đào Nha 10/09/2025 17:37

(PLO)- Phó thị Trưởng thành phố Vila Nova De Gaia bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ có mối quan hệ hợp tác sâu sắc và lâu dài trên nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực du lịch khi sân bay quốc tế ở Đồng Nai đi vào hoạt động.

Ngày 10- 9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của thành phố Vila Nova De Gaia (Bồ Đào Nha) do ông José Guilherme Aguier - Uỷ viên Hội đồng thành phố Vila Nova De Gaia, phụ trách du lịch thể thao kiêm Phó thị Trưởng thành phố làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp đoàn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn bày tỏ vui mừng chào đón đoàn đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn (bên phải) trao đổi với ông ông José Guilherme Aguier, Phó thị Trưởng thành phố Vila Nova De Gaia. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo lãnh đạo tỉnh, từ ngày 1-7-1975, Việt Nam và Bồ Đào Nha chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trải qua 50 năm, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa 2 nước ngày càng củng cố và phát triển. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và các quốc gia thành viên, trong đó có Bồ Đào Nha.

Phó chủ tịch tỉnh Đồng Nai thông tin, tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập có diện tích khoảng 12,7 ngàn km², dân số gần 4,5 triệu người, nằm ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, đường biên giới và sân bay quốc tế Long Thành sắp đi vào hoạt động. Đồng Nai hứa hẹn tiếp tục khẳng định vai trò động lực phát triển kinh tế của cả nước.

Quang cảnh tiếp đoàn tại UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Ngoài thuận lợi phát triển kinh tế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai còn khẳng định Đồng Nai có rất nhiều thuận lợi về phát triển du lịch khi có nhiều rừng tự nhiên, có hồ lớn thứ 3 cả nước, có núi. Về di sản văn hoá tỉnh cũng có nhiều di tích Quốc gia, di sản văn hoá phi vật thể…

Phó chủ tịch tỉnh Lê Trường Sơn nhìn nhận hiện nay tỉnh chưa có nhiều kinh nghiệm để phát huy, quản lý, phát triển nên rất mong muốn trao đổi đoàn để học hỏi lẫn nhau.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác của thành phố Vila Nova De Gaia. Ảnh: VŨ HỘI.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng nói thêm, ngày 12-5 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với chính quyền thành phố Vila Nova De Gaia trong nhiều lĩnh vực.

Đây là sự kiện đánh dấu bước khởi đầu đầy triển vọng trong mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Đồng Nai và thành phố Vila Nova De Gaia nói riêng cũng như thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Bồ Đào Nha nói chung.

Ông José Guilherme Aguier, đại diện của đoàn công tác giới thiệu món quà tặng cho lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI

Phó thị Trưởng thành phố Vila Nova De Gaia ông José Guilherme Aguiar đã thông tin các thế mạnh của thành phố Vila Nova de Gaia là điểm đến du lịch, văn hóa và ẩm thực hàng đầu của đất nước Bồ Đào Nha. Ông cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ có mối quan hệ hợp tác sâu sắc và lâu dài trên nhiều mặt, đặc biệt là lĩnh vực du lịch khi sân bay quốc tế ở Đồng Nai đi vào hoạt động.