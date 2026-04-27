Chủ tịch Nguyễn Văn Được kiến nghị Trung ương sớm có Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM 27/04/2026 16:06

(PLO)- TP.HCM kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương quan tâm, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh.

Chiều 27-4, tại TP.HCM, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM.

Báo cáo với đoàn công tác Trung ương, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ niềm vinh dự khi TP đón đoàn công tác vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo ông, đây là nguồn động viên lớn, tạo động lực để TP bứt phá cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: HÀ THƯ

Tăng trưởng 2 con số là nhiệm vụ chiến lược

Liên quan triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và chín nghị quyết chiến lược, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, được tổ chức khẩn trương, đồng bộ, linh hoạt, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng và toàn nhân dân.

UBND TP.HCM đã ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu trọng tâm. Đến nay, đã ban hành 100% chương trình, kế hoạch hành động cho chín nghị quyết chiến lược, xác định rõ đơn vị phối hợp và các sản phẩm đầu ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định đây là nhiệm vụ chiến lược. Do đó, ngay từ đầu năm, Thành ủy đã ban hành chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm giai đoạn 2026 – 2030. Trên cơ sở đó, UBND TP đã ban hành kế hoạch về thúc đẩy tăng trưởng hai con số năm 2026 và 2030.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết ba động lực chính để tăng trưởng hai con số là đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu. Đồng thời, phát huy các động lực mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. TP cũng phân công rất rõ trách nhiệm người đứng đầu các lĩnh vực, giao chỉ tiêu định hướng đến từng tháng, từng quý.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cũng cho biết TP đang tập trung xử lý quyết liệt các nhiệm vụ do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã giao khi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư phát triển các mảng xanh, công viên đô thị, hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Đến nay đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xử lý dứt điểm 11/11 dự án theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170, ban hành và triển khai Nghị quyết xây dựng phường không ma túy.

Toàn cảnh buổi làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: LÊ THOA

Đáng chú ý, thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về việc làm sao từ TP.HCM đến sân bay Long Thành chỉ mất 30 phút, lãnh đạo TP đã chỉ đạo quyết liệt các tuyến đường sắt kết nối. Dịp 30-4 này sẽ khởi công tuyến metro số 2 (đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm), còn tuyến Thủ Thiêm – Long Thành dự kiến khởi công vào khoảng tháng 6, 7.

Về thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, ông Nguyễn Văn Được cho biết mô hình này đã vận hành ổn định, tinh gọn và hiện đại. Việc giảm đầu mối trung gian giúp công tác chỉ đạo thông suốt, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.

TP đã sắp xếp điều chuyển nhân sự giữa các địa phương và ưu tiên các nguồn chuyên môn; tăng cường cán bộ từ sở, ngành về cơ sở nhằm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cán bộ công chức; đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực then chốt: đô thị, tài chính, đất đai, y tế.

Trung tâm Hành chính công từ phường, xã, thị trấn cho đến TP đã thực hiện 100% các thủ tục hành chính phi địa giới. TP đầu tư gần 2.000 tỉ đồng cho hạ tầng số, xây dựng chiến lược dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản trị.

Về quy hoạch tổng thể, TP.HCM đang triển khai lập Quy hoạch tổng thể TP thời kỳ 2025 – 2050, tầm nhìn 100 năm theo hướng tích hợp và thống nhất, đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch vùng. Trên cơ sở dự báo đến năm 2050, TP sẽ là siêu đô thị quy mô 20-22 triệu dân, GRDP đạt khoảng 1.200 tỉ USD.

Ông Được cho biết TP xác định quy hoạch theo định hướng ba vùng – ba hành lang. Đến nay, TP đã phê duyệt được đề cương chi tiết; các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước đã phối hợp làm việc; cố gắng thực hiện khâu phê duyệt trong tháng 10 và công bố thực hiện từ nay đến cuối năm 2026.

Kiến nghị Trung ương sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP vẫn còn đối mặt với một số khó khăn, thách thức. Trong đó, TP chịu tác động tiêu cực, sâu sắc từ các cú sốc địa chính trị, lạm phát, chính sách tiền tệ toàn cầu. Tiến độ công tác giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và công tác quy hoạch chưa đạt kỳ vọng. Vận hành bộ máy và chuyển đổi số vẫn còn độ trễ nhất định và chưa đồng bộ.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao đổi với ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo người đứng đầu chính quyền TP.HCM, năm 2026, TP kiên định mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026, huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt từ 30 đến 40%. Tiếp tục tập trung giải quyết bốn vấn đề tồn đọng theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, gồm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và xây dựng TP không ma túy.

Đồng thời, hoàn thành công tác phê duyệt quy hoạch tổng thể để làm cơ sở triển khai các dự án trọng điểm, định hình rõ không gian và phát triển của TP trong giai đoạn tới. Tháo gỡ những vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các ban bộ ngành Trung ương quan tâm, sớm ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới để tạo ra cơ chế đột phá vượt trội.

Song song đó, sớm ban hành Luật Đô thị đặc biệt để tạo ra hành lang pháp lý đủ mạnh cho TP.HCM chủ động trong quản trị, huy động và phân bổ nguồn lực, triển khai các mô hình phát triển mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Theo ông Nguyễn Văn Được, hiện TP.HCM đã xây dựng dự thảo nghị quyết, dự thảo đề cương và nội dung của Luật Đô thị đặc biệt TP.HCM. TP đang thực hiện các bước tiếp theo, sắp tới sẽ trình cho các cơ quan Trung ương, chuyên gia để lấy ý kiến và trình Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét thông qua.

“TP.HCM cam kết cùng Trung ương nỗ lực góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, tự cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” - Chủ tịch Nguyễn Văn Được nói.