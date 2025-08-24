Chủ tịch nước Lương Cường: Mãi khắc ghi những hy sinh, đóng góp to lớn của Nhân dân 24/08/2025 11:53

(PLO)- Chủ tịch nước khẳng định: Những hy sinh, đóng góp to lớn của Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và kiều bào luôn được khắc ghi, tri ân.

Sáng 24-8, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt nam tổ chức buổi gặp mặt các đại biểu tiêu biểu của các tầng lớp nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm CMT8 và Quốc khánh 2-9.

Buổi họp mặt có sự tham dự của Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”

“Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta khắc ghi, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong trong nước và nước ngoài. Trong đó, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối Liên minh công - nông - trí thức là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch nước phát biểu.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, liên minh này đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, trở thành lực lượng nòng cốt vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu, vừa bền bỉ phục vụ hậu phương và tổ chức lực lượng cách mạng.

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, liên minh tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, dẫn dắt các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố sức mạnh toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: MTTQ

“Sinh thời, Chủ tịch Hồ chí minh đã khẳng định: “Ðồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Ðê, Xê Ðăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”, Chủ tịch nước trích dẫn.

Ông bày tỏ sự trân trọng và tri ân sâu sắc đồng bào các tôn giáo, những người sống “tốt đời, đẹp đạo”, luôn đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào yêu nước, hoạt động thiện nguyện, chăm lo người nghèo, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, đoàn kết và tiến bộ.

Ông cũng ghi nhận những đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, nhất là trong thời kỳ đổi mới. Theo Chủ tịch nước, đội ngũ doanh nhân luôn là lực lượng quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, góp phần xoá đói, giảm nghèo, ổn định đời sống xã hội. Bên cạnh đó, doanh nhân Việt Nam luôn thể hiện tinh thần dân tộc sâu sắc, gắn bó lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước.

“Đặc biệt, chúng ta bày tỏ tình cảm sâu nặng và lời cảm ơn chân thành đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Trải qua bao khó khăn, thử thách, đồng bào ở xa Tổ quốc luôn hướng về cội nguồn, tích cực đóng góp trí tuệ, tài lực và tình cảm cho quê hương, đồng thời là cầu nối hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè năm châu”, Chủ tịch nước nói.

Chuyển “vừa chạy vừa xếp hàng" sang "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến"

Chủ tịch nước khẳng định rằng: Trong suốt 80 năm qua mỗi thắng lợi của dân tộc đều bắt nguồn từ sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, cống hiến không ngừng nghỉ của các tầng lớp Nhân dân dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Cuộc gặp mặt diễn ra, theo Chủ tịch nước, trong bối cảnh đất nước chuyển trạng thái, bước vào kỷ nguyên vươn mình. Ảnh: MTTQ

“Lịch sử dân tộc ta đã chứng minh, trước những bước ngoặt lớn của lịch sử với mục tiêu lớn lao của đất nước, nếu biết khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thì con thuyền cách mạng Việt Nam sẽ vượt qua mọi thác ghềnh, phong ba bão táp, để cập bến bờ vinh quang”, Chủ tịch nước phát biểu.

Ông cho biết, hiện toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta chuyển trạng thái từ "vừa chạy vừa xếp hàng" sang "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến" vươn tới tương lai.

Từ Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu, cả hệ thống chính trị và hệ thống hành chính đều đang vận hành theo hướng đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng quản trị, điều hành khoa học, hạn chế trung gian, xóa bỏ trùng lặp chức năng, gần dân hơn, sát dân hơn, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Các chủ trương lớn, những quyết sách chiến lược mang tính lịch sử nêu trên đã và đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, sự hưởng ứng tích cực và niềm tin sâu sắc của các tầng lớp nhân dân. Đồng bào cả nước bày tỏ kỳ vọng lớn lao vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, tin tưởng vào tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

“Đây là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, quý báu để chúng ta tiếp tục tiến bước trong kỷ nguyên mới”, Chủ tịch nước cho hay.

Lược qua những diễn biến, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của nhân dân trong cải cách, phát triển kinh tế - xã hội vừa qua, Chủ tịch nước khẳng định “đã thấy những dấu hiệu tích cực”. Và một trong những yếu tố quyết định cho những tín hiệu tích cực ấy là “Đảng và Nhà nước đã quyết liệt thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp lại các đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp”.

Trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Chủ tịch nước khẳng định: “Bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ đi trước vẫn luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của các thế hệ tiếp nối”.