Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước 20/10/2025 16:49

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021-2026 có nhiều biến động về tổ chức bộ máy và nhân sự các cấp.

Chiều 20-10, trình bày dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết nhiệm kỳ này diễn ra trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động.

Nhiều thay đổi về nhân sự

Trên thế giới, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, chiến tranh, xung đột và bất ổn chính trị xảy ra tại nhiều khu vực, trong đó có cả khu vực ASEAN.

“Trong nước, bên cạnh những thời cơ và thuận lợi cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức mới, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ; đặc biệt đây là giai đoạn có nhiều biến động về tổ chức bộ máy và nhân sự các cấp, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước” - ông nói.

Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong hoàn cảnh đó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Hiến pháp, pháp luật, cũng như các nhiệm vụ Đảng giao.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đóng góp tích cực vào việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ, thịnh vượng và hạnh phúc.

Đẩy mạnh lập pháp, hành pháp và tư pháp

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương thực hiện nghiêm chương trình làm việc toàn khóa, triển khai quyết liệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận quan trọng của Trung ương.

Chủ tịch nước chỉ đạo xây dựng nhiều đề án chiến lược có tầm nhìn dài hạn như: Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến 2045; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tổng kết 40 năm đổi mới theo định hướng XHCN.

Đặc biệt, Chủ tịch nước cùng Bộ Chính trị, Trung ương chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền đô thị hai cấp, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 18, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy hành chính.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hàn của mình, Chủ tịch nước đã giới thiệu nhân sự đề nghị Quốc hội: bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước; miễn nhiệm và bầu Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cạo; phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Căn cứ vào các nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước đã quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 59 trường hợp; cách chức một trường hợp; tạm đình chỉ công tác, tạm thôi giữ chức hai trường hợp. Đồng thời, chủ trì, trao quyết định bổ nhiệm, góp phần kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao, bảo đảm hoạt động của bộ máy Nhà nước được liên tục, thông suốt.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Ảnh: QH

Trong lĩnh vực lập pháp, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013, tạo cơ sở hiến định cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước. Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố 99 luật và 7 pháp lệnh, tháo gỡ nhiều vướng mắc thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển.

Về hành pháp, Chủ tịch nước thường xuyên đi cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống người dân, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch nước cũng đặc biệt quan tâm tới người có công, đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo – thể hiện tinh thần gần dân, vì dân.

Trong lĩnh vực tư pháp, trên cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, góp phần xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, liêm chính, phụng sự nhân dân.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã năm lần ban hành Quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 31.300 người, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, chỉ đạo hoàn thiện quy định về hình phạt tử hình, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc kéo dài trong xét xử án tử hình tồn đọng.

Nâng cao vị thế đất nước, chăm lo đại đoàn kết toàn dân

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh Lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì nhiều phiên họp bàn các vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước cử, luân chuyển và kéo dài nhiệm kỳ công tác cho sĩ quan Quân đội, Công an tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, góp phần khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Cạnh đó, thường xuyên thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại các đơn vị trọng yếu, biên giới, hải đảo; ký quyết định thăng quân hàm, nâng cấp bậc tướng đúng quy định, bảo đảm xây dựng đội ngũ sĩ quan đủ năng lực, phẩm chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp, Chủ tịch nước đã triển khai công tác đối ngoại chủ động, linh hoạt, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã thăm chính thức 20 quốc gia; dự 11 hội nghị, diễn đàn quốc tế quan trọng; đón, hội đàm với 30 đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao nước ngoài. Việt Nam thiết lập mới quan hệ ngoại giao với 4 quốc gia, nâng tổng số lên 194 nước; nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện với 10 quốc gia, đưa tổng số đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam lên 13.

Công tác đối ngoại đa phương chuyển từ “tích cực tham gia” sang “chủ động đóng góp”, thể hiện rõ vai trò Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Một dấu ấn xuyên suốt trong nhiệm kỳ là sự quan tâm, chăm lo và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch nước thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thường xuyên thăm hỏi, động viên nhân dân, biểu dương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã: Gửi thiệp mừng thọ đến hơn 54.000 người tròn 100 tuổi trở lên; ký quyết định tặng thưởng hơn 466.000 huân, huy chương; trao hơn 65.500 danh hiệu vinh dự Nhà nước; phong tặng hơn 1.200 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; quyết định cho thôi, nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam cho hơn 18.000 người, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Khi đất nước đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, Chủ tịch nước trực tiếp đến các vùng bị ảnh hưởng nặng nề, chia sẻ khó khăn, động viên người dân, thể hiện hình ảnh người đứng đầu Nhà nước gần gũi, nhân văn, giàu trách nhiệm.

Quốc hội nghe Chủ tịch nước Lương Cường trình bày báo cáo nhiệm kỳ 2021-2026 vào chiều 20-10. Ảnh: QUANG PHÚC

5 bài học, 6 định hướng

Từ thực tiễn lãnh đạo, Chủ tịch nước đúc kết 5 bài học lớn. Đầu tiên là tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật.

Thứ hai, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan Trung ương và địa phương trong thực thi nhiệm vụ. Thứ ba, trọng dân, gần dân, vì dân, phát huy cao nhất sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thứ tư, luôn kiên định đường lối quốc phòng, an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Thứ năm, giữ gìn uy tín, hình ảnh người đứng đầu Nhà nước, biểu tượng của tinh thần tự cường dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Từ đó, Chủ tịch nước nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cụ thể, hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội khi được thông qua.

Thứ hai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 27 về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, đẩy mạnh cải cách tư pháp, tháo gỡ vướng mắc thể chế. Thứ ba, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng, nâng cao vị thế và uy tín Việt Nam.

Thứ tư, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thứ năm, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng Chủ tịch nước, bảo đảm tham mưu, phục vụ tốt hơn trong giai đoạn mới.