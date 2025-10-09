Chủ tịch nước Lương Cường nói về nền tảng cốt lõi tạo nên uy tín của luật sư 09/10/2025 22:43

(PLO)- Theo Chủ tịch nước Lương Cường, các Đoàn Luật sư và toàn thể đội ngũ luật sư cần tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam đủ về số lượng, coi trọng nâng cao về chất lượng.

Tối ngày 9-10, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Luật sư (10-10-1945-10-10-2025). Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm.

Đội ngũ luật sư đóng góp tích cực trên mọi phương diện của đời sống pháp lý và xã hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh cho biết, 80 năm qua, trải qua những bước thăng trầm cùng lịch sử đất nước, đội ngũ luật sư Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về nhận thức và bản lĩnh chính trị, vững vàng về đạo đức, tiến bộ về chuyên môn và ngày càng khẳng định vai trò không thể thiếu trong đời sống chính trị - pháp luật và trong đời sống xã hội của đất nước.

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Huy

Từ chỗ chỉ có vài chục luật sư thời điểm đầu Cách mạng Tháng Tám, đến ngày 30-9-2025, cả nước đã có 21.084 luật sư, hơn 6.000 tổ chức hành nghề luật sư, sinh hoạt tại 34 Đoàn Luật sư sau hợp nhất, hiện diện trên mọi lĩnh vực pháp lý, từ tố tụng, tư vấn, phản biện chính sách, tham gia giảng dạy, nghiên cứu, xây dựng và phổ biến pháp luật và hội nhập quốc tế.

Đội ngũ luật sư Việt Nam đã có những đóng góp to lớn, toàn diện và sâu sắc trên mọi phương diện của đời sống pháp lý và xã hội. Những đóng góp ấy không chỉ thể hiện ở số lượng vụ việc pháp lý tham gia, mà còn được khẳng định trong vai trò ngày càng rộng mở và bản lĩnh trong việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và nhà nước.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Huy

Theo Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, trong thời đại ngày nay, nghề luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư là lực lượng cấu thành quan trọng trong kiến tạo môi trường pháp lý minh bạch, bảo vệ công lý, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và giữ gìn ổn định chính trị - xã hội, là thành tố gắn bó máu thịt với tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước.

Để hoàn thành trọng trách đó, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Liên đoàn, các Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư cần quán triệt và thực hiện hiệu quả việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luật sư, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư.

"Mỗi luật sư và cả đội ngũ luật sư phải là tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực thi công lý, tạo lập niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và Nhân dân về chất lượng đội ngũ luật sư và chất lượng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư với khách hàng. Theo đó, phát triển số lượng luật sư cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của người dân và xã hội....

Chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng thương hiệu luật sư Việt Nam trên thị trường khu vực và toàn cầu. Tăng cường củng cố và mở rộng các quan hệ hợp tác với các hiệp hội luật sư trong khu vực và trên thế giới. Qua đó, tạo cơ hội cho đội ngũ luật sư Việt Nam giao lưu, học tập bạn bè quốc tế. Từng bước xây dựng và định vị thương hiệu “luật sư Việt Nam” chính trực, chuyên nghiệp, hội nhập trên bản đồ dịch vụ pháp lý thế giới…", ông Thịnh nhấn mạnh.

Góp phần quan trọng trong việc bảo vệ công lý

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm, Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, sự tham gia tích cực của đội ngũ luật sư đã và đang góp phần rất quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế…

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, ngày 10-10-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 46 về tổ chức đoàn thể luật sư, quyết định lịch sử này, đã khẳng định rõ vai trò của luật sư trong xã hội.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTX

Các luật sư là người bảo vệ pháp luật, bảo vệ lẽ phải, phụng sự công lý, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đội ngũ luật sư như một thành tố không thể thiếu trong việc xây dựng nhà nước pháp quyền, góp phần thực hiện công lý, bình đẳng và thượng tôn pháp luật.

Trong 80 năm qua, đội ngũ luật sư cả nước đã tích cực tham gia hành nghề trong tất cả các lĩnh vực của đời sống pháp lý. Sự tham gia tích cực của đội ngũ luật sư đã và đang góp phần rất quan trọng trong bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có sự trưởng thành, lớn mạnh, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò và trách nhiệm tập hợp, đoàn kết, phát triển đội ngũ luật sư; xây dựng, duy trì các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội....

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực sự trở thành cầu nối quan trọng giữa Nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp với giới luật sư Việt Nam, góp phần đưa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Theo Chủ tịch nước Lương Cường, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ, vận hội hết sức to lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế đang đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao.

Các đại biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: TTX

Chủ tịch nước đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Đoàn Luật sư và toàn thể đội ngũ luật sư cần tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam đủ về số lượng, coi trọng nâng cao về chất lượng.

Tập trung xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm chính trị cao, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, cao quý của nghề luật sư, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có trình độ ngang tầm khu vực và thế giới. Đó là nền tảng cốt lõi tạo nên uy tín và chất lượng hành nghề luật sư ở Việt Nam.

Mỗi luật sư phải nỗ lực không ngừng học hỏi, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh, lương tâm nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức, ngoại ngữ, kinh nghiệm thực tiễn và kỹ năng nghề nghiệp của bản thân; sẵn sàng, tích cực tham gia thực hiện và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó.

Đối với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tiếp tục phát huy truyền thống, những kết quả và bài học quý trong quá trình xây dựng và trưởng thành; tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại trong hoạt động luật sư thời gian qua; kiên quyết đấu tranh với mọi hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp…