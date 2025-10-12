Chủ tịch Quốc hội khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 12/10/2025 22:10

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khởi trống để khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 – Lễ hội được TP Hải Phòng tổ chức quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Tối 12-10, tại đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), TP Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và Khai hội Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025.

Dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo TP Hải Phòng cùng hàng ngàn người dân, du khách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương và lãnh đạo TP Hải Phòng dâng hương tại đền Kiếp Bạc.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu phát biểu khai mạc Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025

Phát biểu khai mạc tại Lễ hội, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh TP Hải Phòng mới không chỉ có quy mô kinh tế đứng thứ 3 toàn quốc, dân số 4.6 triệu người mà còn hội tụ nhiều di sản văn hoá với gần 4.000 di tích, 1.300 lễ hội truyền thống. Trong 2 năm qua, Hải Phòng có liên tiếp 2 di sản được UNESCO công nhận là quần đảo Cát Bà (2023) và Quần thể di tích và danh thắng Côn Sơn, Kiếp Bạc.

“Tại Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm nay, Hải Phòng trân trọng công bố các di sản của thành phố đã được UNESCO ghi danh để Nhân dân, du khách thập phương và bạn bè quốc tế có thêm hành trình khám phá, trải nghiệm bản sắc văn hóa - lịch sử độc đáo của thành phố Hải Phòng - Nơi hội tụ tinh hoa miền di sản” – ông Châu cho biết.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng mong muốn trong thời gian tới, mỗi nhà đầu tư quan tâm đến với Hải Phòng sẽ trở thành một “kiến trúc sư tài ba”, đem tâm huyết và sức sáng tạo để tôn tạo, gia tăng giá trị cho vùng di sản; mỗi Hiệp hội Du lịch, mỗi doanh nghiệp lữ hành, vận tải, dịch vụ sẽ là “nhà thiết kế” những tour, tuyến du lịch mới, độc đáo, gắn kết các điểm di tích, làng nghề, sản phẩm ẩm thực, OCOP tiêu biểu của Hải Phòng.

“Và mỗi người dân vùng di sản sẽ trở thành một chủ nhân, một “sứ giả truyền thông”, lan tỏa thông điệp ý nghĩa về chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản phẩm đặc thù và liên kết vùng, thực hành du lịch xanh. Qua đó, xây dựng Hải Phòng trở thành điểm đến “không thể không trải nghiệm” trong hành trình của mỗi du khách” – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khởi trống khai hội Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc

Sau bài phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khởi trống, chính thức khai mạc Lễ hội Mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025.

Tiếp đó, các đại biểu, nhân dân, du khách đã được theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng - Tinh hoa miền di sản”. Chương trình được dàn dựng công phu, quy tụ nhiều nghệ sĩ, diễn viên, ca sĩ hàng đầu của Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Nhà hát Chèo Xứ Đông, Học viện Múa Việt Nam, cùng lực lượng vũ trang và sinh viên Đại học Sao Đỏ.

Kịch bản gồm phần nghi lễ và phần nghệ thuật. Phần nghi lễ diễn ra trang trọng với nghi thức đánh trống khai hội và đọc văn tế tưởng niệm Đức Thánh Trần.

Nghi thức đọc văn tế tưởng niệm Đức Thánh Trần

Phần nghệ thuật được chia thành bốn trường đoạn, tái hiện hành trình lịch sử và tinh hoa văn hóa của miền di sản. Mở đầu là trường đoạn “Uy linh Kiếp Bạc” khắc họa hào khí Đông A, chiến công hiển hách của Trần Hưng Đạo.

Tiếp nối là “Phật Hoàng và Thiền phái Trúc Lâm”, tỏa sáng tư tưởng hòa hợp giữa đạo và đời.

Trường đoạn “Linh khí Côn Sơn” gợi không gian thanh tịnh, nơi Nguyễn Trãi ẩn mình đọc sách, suy ngẫm về nhân nghĩa và đạo làm người.

Phần nghệ thuật được chia thành bốn trường đoạn, tái hiện hành trình lịch sử và tinh hoa văn hóa của miền di sản

Khép lại chương trình là trường đoạn “Hải Phòng tỏa sáng miền di sản”, tôn vinh vùng đất Cảng năng động, hội tụ những giá trị văn hóa - lịch sử đặc sắc, cùng khát vọng vươn lên trong thời kỳ hội nhập.