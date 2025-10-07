Hải Phòng hoãn khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc 07/10/2025 15:58

(PLO)- UBND TP Hải Phòng vừa có thông báo hoãn khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 do thời tiết phức tạp.

Chiều 7-10, UBND TP Hải Phòng đã có thông báo tạm dừng tổ chức Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2025 do thời tiết phức tạp.

Căn cứ điều kiện thực tế, Ban tổ chức lễ hội sẽ tổ chức chương trình vào thời điểm phù hợp hơn.

TP Hải Phòng tạm hoãn khai mạc Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025.

Như vậy, chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025 trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam cũng tạm hoãn.

Trước đó, theo kế hoạch, sự kiện này sẽ diễn ra tại đền Kiếp Bạc và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào 20 giờ 10 ngày 7-10.

Chương trình dự kiến được tổ chức quy mô hoành tráng tưởng niệm 725 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, vinh danh quần thể Di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Trong sáng 7-10, tại sân đền Nguyễn Trãi – Khu di tích Côn Sơn, TP Hải Phòng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 583 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới Nguyễn Trãi (1442 – 2025).

Hải Phòng tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi.

Việc tổ chức Lễ tưởng niệm không chỉ thể hiện đạo lý truyền thống, mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp để tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, một phần trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn – Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.