Hải Phòng: Lốc xoáy làm cây xanh, cột điện bị gãy đổ 07/10/2025 12:18

(PLO)- Cơn lốc xoáy xuất hiện khoảng lúc 4 giờ sáng đã khiến nhiều nhà bị tốc mái, cây xanh, cột điện bị gãy đổ.

Ngày 7-10, đại diện lãnh đạo UBND phường Chu Văn An (TP Hải Phòng) cho biết rạng sáng 7-10, tại khu vực tổ dân phố Tường phường này vừa xuất hiện lốc xoáy.

Theo đó, lốc xoáy xuất hiện lúc 4 giờ sáng trong cơn mưa lớn. Cơn giông lốc này đã cuốn bay nhiều mái ngói, mái tôn của một số hộ dân địa phương. Nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ.

Cơn giông lốc khiến nhiều cây xanh, cột điện bị gãy đổ. Ảnh: CTV

Mái tôn của Trường tiểu học, THCS Chí Minh, trang trại chăn nuôi, một số kho xưởng sản xuất của doanh nghiệp cũng bị giông lốc cuốn bay, gây thiệt hại tài sản cho người dân, đơn vị.

Sáng cùng ngày, UBND phường Chu Văn An đã thành lập 2 tổ công tác về các trường học và các hộ dân bị ảnh hưởng để kiểm tra, kiểm kê thiệt hại do dông lốc gây ra.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng, qua theo dõi ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa tại Hưng Yên, Bắc Ninh đang di chuyển về phía Hải Phòng.

Cơn giông lốc khiến nhiều nhà bị tốc mái. Ảnh: CTV

Dự báo những vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực phía Tây và Tây Bắc TP Hải Phòng.

Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng cảnh báo mưa giông có thể mở rộng ra các khu vực khác. Trong mưa giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng người dân.