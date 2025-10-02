Nam sinh ở Hải Phòng bị nhóm bạn đánh gãy mũi 02/10/2025 15:19

(PLO)- Nam sinh ở Hải Phòng bị bốn học sinh khóa dưới đánh gãy mũi, gãy xương thuyền bàn tay trái. Vụ việc hiện đang được công an tiếp nhận và xử lý.

Ngày 2-10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, Sở này đã chỉ đạo Trường THPT Phan Bội Châu (xã Nam Sách) xác minh, làm rõ vụ việc nam sinh đánh nhau dẫn đến phải nhập viện. Cùng với đó, chủ động phối hợp với gia đình trong công tác bảo vệ, hỗ trợ tâm lý, sức khỏe cho học sinh.

Theo báo cáo của trường THPT Phan Bội Châu, vào giờ tan trường, chiều thứ 6 ngày 26-9, khi xuống cầu thang, học sinh Mạc Bảo N (lớp 11) đã va chạm với học sinh Phạm Tuấn A (họ lớp 10 cùng trường).

Nam sinh ở Hải Phòng bị nhóm bạn đánh nhập viện

Giờ ra chơi tiết 4, thứ 7, ngày 27-9, N lên lớp 10 gặp học sinh A để giải quyết về việc va chạm hôm trước. Hai bên hẹn khi tan trường sẽ gặp ở khu đô thị phía Tây để giải quyết.

Khi gặp nhau ở khu đô thị phía tây xã Nam Sách, học sinh Mạc Bảo N bị 4 học sinh lớp 10 vây đánh. Hậu quả N bị gãy xương mũi, gãy xương thuyền tay trái, sưng phù nề nhiều vị trí trên cơ thể, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hải Dương.

Ngay sau sự việc, nhà trường có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền, công an địa phương. Trường cũng họp hội đồng kỷ luật, tạm dừng học tập 1 tuần (từ 30-9 đến 6-10) với 4 học sinh để chờ kết luận của cơ quan công an.

Về phía em N, trực tiếp lãnh đạo nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đến thăm hỏi, động viên, nắm bắt tình hình, tâm lý của học sinh từ tối 27-9.

Theo hiệu trưởng nhà trường, đến thời điểm này, sức khỏe, tinh thần em N hiện đã ổn định, có thể ra viện trong hôm nay hoặc ngày mai để tiếp tục điều trị tại nhà.

Hiện, vụ việc đang được công an xã Nam Sách tiếp nhận và xử lý.