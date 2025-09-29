Cô gái trẻ suýt bị bạn quen qua mạng lừa sang châu Phi 29/09/2025 18:04

(PLO)- Qua quen biết trên mạng xã hội, cô gái trẻ Lào Cai, bị lừa rủ sang châu Phi du lịch nhưng công an kịp thời ngăn chặn.

Ngày 29-9, thông tin từ công an TP Hải Phòng, công an xã Cẩm Giang vừa phối hợp với lực lượng an ninh hàng không kịp thời tạm dừng xuất nhập cảnh với 2 người đang có ý định bay sang châu Phi du lịch khi được bạn quen trên mạng xã hội rủ.

Trước đó, qua quen biết mạng xã hội Facebook, chị Đ.T.H.G (24 tuổi, trú xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai), được một người tự xưng tên Oanh ở xã Kẻ Sặt, Hải Phòng, rủ sang Châu Phi chơi và du lịch.

Do tin tưởng, ngày 26-9-2025, cô gái trẻ này đã đến sân bay Nội Bài để làm thủ tục xuất cảnh ra nước ngoài.

Cũng trong chuyến đi này, một công dân tên T.Đ.H, 21 tuổi, trú tại thôn Kim Đôi, Cẩm Giang, Hải Phòng cũng được mời.

Cô gái trẻ Đ.T.H.G viết thư cảm ơn công an xã Cẩm Giang. Ảnh: CAHP

Nắm bắt thông tin, lực lượng An ninh hàng không và Công an xã Cẩm Giang đã kịp thời dừng xuất cảnh đối với chị Đ.T.H.G và công dân T.Đ.H xã Cẩm Giang và đưa về Cơ quan Công an để làm việc.

Qua tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống lừa đảo, chị Đ.T.H.G và công dân xã Cẩm Giang đã nhận thức được bản thân đã bị các đối tượng lừa đảo dụ dỗ ra nước ngoài để thực hiện các hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật.

Đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an nói chung cũng như sự chu đáo, trách nhiệm, nhiệt tình với Nhân dân của Công an xã Cẩm Giang nói riêng, chị Đ.T.H.G đã có thư cảm ơn gửi đến Công an xã Cẩm Giang để gửi lời cảm ơn chân thành cũng như chúc tập thể Công an xã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo, đây là hình thức lừa đảo mới, người dân không nên làm theo, tin tưởng những người không quen biết để tránh thiệt hại về sức khoẻ và tài sản.