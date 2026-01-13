Chưa thực hiện quy định trượt kiểm định phải đóng thêm tiền 13/01/2026 11:53

(PLO)- Do nhiều cơ sở đăng kiểm chậm xây dựng phương án giá, Cục Đăng kiểm chưa có đủ căn cứ để ban hành mức trần giá, khiến việc áp dụng quy định mới chưa thể triển khai trên thực tế.

Theo quy định của Luật Giá, giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới sẽ chuyển từ cơ chế “Nhà nước định giá cụ thể” sang “Nhà nước định giá tối đa”. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 40/2025 quy định cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

Có hiệu lực từ ngày 20-1, Thông tư 40 được xem là hành lang pháp lý quan trọng để Cục Đăng kiểm xây dựng mức trần giá dịch vụ kiểm định. Khi có mức trần, các cơ sở đăng kiểm sẽ được tự quyết định giá dịch vụ nhưng không được vượt quá mức tối đa do Nhà nước quy định.

Trượt kiểm định phải đóng thêm tiền

Một trong những nội dung đáng chú ý, Thông tư 40 quy định về giá dịch vụ kiểm định lại đối với các trường hợp xe không đạt yêu cầu.

Cụ thể, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải thực hiện kiểm định lại. Trường hợp kiểm định lại ngay trong ngày, giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Các cơ sở đăng kiểm được tập huấn về xây dựng bảng giá nhưng đến nay nhiều đơn vị vẫn chưa hoàn thiện. Ảnh: V.LONG

Nếu xe được kiểm định lại vào ngày khác hoặc thực hiện tại cơ sở đăng kiểm khác, giá dịch vụ kiểm định sẽ thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Thông tư cũng quy định trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm định ngoài cơ sở đăng kiểm. Khi đăng kiểm viên đã đến địa điểm thực hiện kiểm định mà khách hàng hủy yêu cầu, khách hàng phải thanh toán các chi phí theo quy định.

Những nội dung này được đánh giá là điểm mới so với quy định hiện hành tại Thông tư 55/2022 của Bộ Tài chính. Theo quy định cũ, nếu kiểm định lại trong cùng ngày, chủ xe được miễn phí đối với lần kiểm định lại thứ nhất và thứ hai; từ lần thứ ba trở đi, mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá.

Trường hợp chủ xe quay lại kiểm định trong vòng 7 ngày thì nộp phí bằng 50% mức giá; nếu quá 7 ngày thì nộp phí 100%.

Quy định có hiệu lực nhưng chưa có cơ sở áp dụng

Thời điểm Thông tư 40 có hiệu lực đã gần kề, nhưng theo Cục Đăng kiểm, việc áp dụng trên thực tế vẫn gặp vướng mắc. Nguyên nhân là để ban hành mức trần giá dịch vụ đăng kiểm, Cục Đăng kiểm phải căn cứ vào các phương án giá do các trung tâm đăng kiểm xây dựng và gửi về. Tuy nhiên, đến nay, nhiều cơ sở đăng kiểm vẫn chưa kịp hoàn thiện phương án giá mới.

Theo Cục trưởng Cục Đăng kiểm Nguyễn Chiến Thắng, Cục đã có văn bản gửi các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước về việc xây dựng phương án giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; đồng thời tổ chức buổi tập huấn trực tuyến nhằm hướng dẫn cụ thể việc lập phương án giá.

Hiện các trung tâm đăng kiểm vẫn thực hiện bảng giá theo quy định hiện hành. Ảnh: V.LONG

Tuy nhiên, đến hết ngày 31-12-2025, Cục Đăng kiểm chỉ nhận được 13 phương án giá của các cơ sở kiểm định xe cơ giới. Đáng chú ý, hầu hết các hồ sơ này đều chưa đạt yêu cầu. Nhiều phương án bị thiếu tài liệu thuyết minh, một số cơ sở thống kê sản lượng chưa chính xác, phân bổ chi phí chưa đúng quy định.

Do đó, Cục Đăng kiểm chưa có đủ cơ sở để thẩm định và trình Bộ Xây dựng ban hành mức giá tối đa đối với dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng.

“Khi chưa có giá tối đa được ban hành theo quy định của Luật Giá năm 2023, thì tại thời điểm Thông tư 40/2025 có hiệu lực, các cơ sở kiểm định xe cơ giới trên cả nước vẫn chưa đủ cơ sở để áp dụng các quy định tại Thông tư này”- Cục Đăng kiểm nêu rõ.