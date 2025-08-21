Chuẩn bị mở làn rẽ trái cho xe ô tô vào nhà ga T3 Tân Sơn Nhất 21/08/2025 18:02

(PLO)- Dự kiến vào cuối tháng 8-2025, ô tô con sẽ được lưu thông vào làn rẽ trái từ 9 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau vào nhà ga T3 (cấm xe ô tô khách và ô tô tải lưu thông vào làn xe rẽ trái này).

Chiều 21-8, tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Hải Phong, Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP.HCM, chia sẻ thông tin liên quan kế hoạch mở thêm lối cho ô tô rẽ trái tại giao lộ Cộng Hòa - C12 đi nhà ga T3 Tân Sơn Nhất.

Theo ông Phong, ngày 19-4-2025, giao lộ Cộng Hòa - C12 được mở một làn rẽ trái cho xe 2 bánh từ Cộng Hoà vào đường C12 để tiếp cận với nhà ga T3. Qua theo dõi, Sở Xây dựng nhận thấy giải pháp nêu trên đã góp phần làm chuyển biến tốt tình hình trật tự an toàn giao thông trên đường Cộng Hòa. Đặc biệt giảm tải lượng xe 2 bánh vào khung giờ cao điểm sáng từ 6 giờ - 9 giờ. Sau khung giờ cao điểm sáng như trên, nhu cầu rẽ trái của xe 2 bánh giảm rõ rệt, làn đường rẽ trái thông thoáng.

Họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 21-8. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tuy nhiên, tình trạng xe ôtô con lưu thông trên đường Cộng Hòa còn đông, di chuyển chậm. Mặt khác, còn xảy ra tình trạng ôtô con lưu thông vào làn đường rẽ trái dành cho xe 2 bánh.

Dự kiến mở làn rẽ trái cho xe ô tô vào nhà ga T3 từ 9 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Để tăng khả năng khai thác của làn rẽ trái từ đường Cộng Hoà vào đường C12 tiếp cận nhà ga T3 cho xe ô tô ở những thời điểm lượng xe 2 bánh không cao và giảm tải xe ô tô trên đường Cộng Hoà, ngày 23-7-2025, Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ Sở Xây dựng đã chủ trì mời họp các đơn vị có liên quan.

Cuộc họp có sự tham dự của Văn phòng Ban an toàn giao thông TP, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM, UBND phường Tân Bình, Đội Cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình giao thông tại giao lộ Cộng Hòa - C12 qua thời gian tổ chức.

Qua đánh giá, các đơn vị cùng nhận thấy việc mở làn rẽ trái này đã giảm áp lực lưu thông trên đường Cộng Hòa, giúp kết nối giao thông thuận lợi vào nhà ga T3. Đề xuất trước mắt cho ô tô con lưu thông vào làn rẽ trái từ 9 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau (cấm xe ô tô khách và ô tô tải lưu thông vào làn xe rẽ trái này). Dự kiến sẽ triển khai tổ chức giao thông vào cuối tháng 8-2025.