Chứng khoán Việt lập đỉnh lịch sử một ngày sau có thông tin nâng hạng

(PLO)- Ngay sau sự kiện tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên 'Mới nổi Thứ cấp', nhiều chuyên gia tin rằng sẽ có hàng loạt cổ phiếu các nhóm ngành hưởng lợi.

Hôm nay (9-10), thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có sắc xanh khi bước vào phiên giao dịch mới. Nhịp tăng đầu phiên đã dần đưa VN-Index đến vùng 1.717 điểm trước khi hạ nhiệt. Tuy nhiên, diễn biến lùi bước cũng khá khiêm tốn và thị trường được hỗ trợ tại vùng 1.705 điểm.

Đồng thời, thị trường cũng có nỗ lực trở lại vùng gần 1.717 điểm vào giai đoạn cuối phiên.

Sau sự kiện tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, nhiều chuyên gia tin rằng sẽ có hàng loạt cổ phiếu các nhóm ngành hưởng lợi. Ảnh minh họa: VGP

Kết phiên, VN-Index tăng 18,64 điểm (+1,10%), đóng cửa tại 1.716,47 điểm. Giá trị giao dịch đạt 34.396,95 tỉ đồng trên sàn HOSE.

Theo thống kê của Chứng khoán Rồng Việt, trong nhóm 30 cổ phiếu lớn nhất thị trường, chỉ số VN30-Index tăng 17,94 điểm (+0,93%), đóng cửa tại 1.940,89 điểm. Trong nhóm, có 18 mã tăng giá như VHM (+7,0%), VRE (+4,7%), CTG (+4,0%), SHB (+3,5%) và VPB (+3,2%) …

Ngược lại, có 11 mã giảm giá như LPB (-1,5%), SSI (-1,3%), VCB (-1,2%), BCM (-1,0%) và DGC (-1,0%) …

Ngay sau sự kiện tổ chức FTSE Russell công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên 'Mới nổi Thứ cấp', đồng loạt nhiều công ty chứng khoán đã nhanh chóng tung ra các báo cáo cập nhật về sự kiện này, trong đó nêu rõ nhóm ngành, cổ phiếu được hưởng lợi từ sự kiện lịch sử này.

Chứng khoán OCBS và Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cũng nêu rõ danh sách các ngành, cổ phiếu hưởng lợi từ sự kiện nâng hạng.

Về phía các quỹ đầu tư ngoại tại thị trường Việt Nam, ông Lê Anh Tuấn- Tổng Giám đốc Dragon Capital Việt Nam- phân tích đây là một bước tiến rất đáng ghi nhận. Lần đầu tiên, Việt Nam có một chiến lược toàn diện với tầm nhìn dài hạn, đặt mục tiêu rõ ràng đến năm 2030.

Những định hướng lớn như mở rộng trần sở hữu nước ngoài, tháo gỡ rào cản đối với một số ngành nghề, nâng cấp hệ thống thanh toán bù trừ theo mô hình đối tác bù trừ trung tâm, cho phép triển khai các nghiệp vụ hiện đại như bán khống có kiểm soát hay giao dịch trong ngày, cùng với việc phát triển thị trường ngoại hối và các công cụ phòng hộ - tất cả cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng.

Nếu kiên định thực thi, đây sẽ là nền tảng để Việt Nam vươn lên một nấc thang mới trên bản đồ đầu tư toàn cầu, theo Tổng Giám đốc Dragon Capital.

Tổng giám đốc Dragon Capital đồng thời nhận xét bối cảnh vĩ mô hiện nay thực sự thuận lợi. GDP quý III-2025 tăng 8,23%, tính chung 9 tháng đạt 7,85%. Lợi nhuận doanh nghiệp theo dự báo sẽ tăng 21% trong năm nay và 17% vào năm 2026.

VN-Index từ đầu năm đã tăng hơn 28% tính theo USD, với thanh khoản bình quân trên 2 tỉ USD mỗi ngày. Đây là những chỉ dấu rõ ràng cho thấy sức bật của thị trường còn rất lớn.

Cùng với động lực từ việc nâng hạng, Tổng Giám đốc Dragon Capital tin rằng giai đoạn tới, chúng ta sẽ chứng kiến một chu kỳ tăng trưởng mới, được tiếp sức bởi làn sóng IPO quy mô lớn, với tổng giá trị ước tính hơn 40 tỉ USD trong giai đoạn 2026-2028.