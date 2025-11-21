Chuyên gia cảnh báo 5 sai lầm khi ăn uống, tập luyện buổi sáng 21/11/2025 08:19

(PLO)- Nhiều thói quen phổ biến như uống quá nhiều nước khi vừa thức dậy, uống nước ép hay cà phê khi bụng đói đang làm gián đoạn quá trình tiêu hóa và gây tụt năng lượng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng bữa sáng cân bằng là chìa khóa để hỗ trợ trao đổi chất ổn định. Bữa ăn nên giàu protein, carbohydrate và chất béo để duy trì sức khỏe bền vững.

Uống cà phê khi bụng đói và hệ tiêu hóa bị kích thích. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Uống quá nhiều nước ngay sau khi thức dậy

Nhiều người tin rằng uống liên tục vài cốc nước lớn ngay khi thức dậy sẽ hỗ trợ tiêu hóa và thanh lọc cơ thể. Tuy nhiên, chuyên gia Ridhima Khamsera cho rằng hành động này có thể gây hại.

Việc uống quá nhiều nước ngay lập tức sẽ làm loãng lượng axit dạ dày đã tích tụ qua đêm vốn có tác dụng phân hủy thức ăn. Điều này khiến quá trình tiêu hóa bị đình trệ, dẫn đến đầy hơi ngay cả trước khi ăn sáng. Bạn nên bắt đầu bằng một cốc nước ấm nhỏ và cố gắng ăn nhẹ trong vòng 30 phút sau đó.

Nước ép trái cây tươi và nguy cơ tăng đường huyết

Nước ép hoặc sinh tố trái cây tươi thường được xem là lựa chọn lý tưởng vì chứa vitamin và đường tự nhiên. Thế nhưng, quá trình xay và ép đã làm phân hủy chất xơ. Đây là thành phần có vai trò làm chậm quá trình hấp thụ đường.

Nếu không có chất xơ, đường tự nhiên sẽ đi thẳng vào máu với tốc độ rất cao. Năng lượng tăng đột biến trong thời gian ngắn nhưng sau đó sẽ tụt dốc, gây mệt mỏi và đói hơn. Giải pháp là thêm bột protein hoặc bơ hạt vào nước ép để giảm sự tăng vọt lượng đường. Tốt hơn hết, bạn nên ăn cả quả để tận dụng chất xơ tự nhiên.

Tập luyện khi bụng đói

Nhiều người chọn tập thể dục trước bữa sáng với niềm tin sẽ đốt cháy nhiều calo hơn. Chuyên gia Khamsera cảnh báo việc tập luyện khi bụng đói sẽ làm tăng đột biến hormone căng thẳng cortisol.

Tình trạng này làm giảm hiệu suất, chậm quá trình phục hồi, thúc đẩy tích trữ mỡ quanh vùng bụng và gây kiệt sức sớm. Để khắc phục, người tập nên ăn nhẹ khoảng 30 đến 45 phút trước khi vận động. Các món như chuối với bơ đậu phộng, bánh mì nướng nguyên cám hay yến mạch sẽ giúp ổn định đường huyết và cung cấp năng lượng.

Uống cà phê khi bụng rỗng

Thói quen dựa vào cà phê để tìm sự tỉnh táo vào buổi sáng rất phổ biến. Tuy nhiên, caffeine kích thích dạ dày tăng sản xuất axit. Chuyên gia Khamsera cho biết nếu không có thức ăn để đệm, lượng axit này sẽ gây kích ứng niêm mạc dạ dày.

Hậu quả là người uống dễ bị ợ nóng, buồn nôn và khó tiêu. Ngoài ra, caffeine cũng là chất lợi tiểu nhẹ, làm tăng nguy cơ mất nước. Bạn nên ăn nhẹ các món như hạnh nhân, bánh mì nướng hoặc sữa chua trước khi uống cà phê để bảo vệ dạ dày.

Bỏ bữa sáng làm rối loạn trao đổi chất

Dù vì bận rộn hay chạy theo xu hướng nhịn ăn gián đoạn, việc bỏ bữa sáng không có chủ đích sẽ gây hại lớn. Chuyên gia Khamsera giải thích thói quen này làm rối loạn quá trình trao đổi chất.

Tốc độ trao đổi chất thường đạt đỉnh vào buổi sáng. Nếu không ăn, cơ thể phải dựa vào hormone căng thẳng. Điều này dẫn đến việc ăn quá nhiều vào bữa trưa, giảm khả năng tập trung và cáu kỉnh. Cơ thể cũng sẽ tự làm chậm quá trình trao đổi chất để tiết kiệm năng lượng. Vì vậy, bạn cần ăn sáng một cách khoa học với đầy đủ nhóm chất để ổn định đường huyết.