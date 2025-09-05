An ninh trật tự

Clip ghi cảnh ô tô khách đi sai làn trên cao tốc, CSGT vào cuộc

(PLO)- Ô tô khách đi sai làn đường trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai bị người dân ghi lại clip và phản ánh lên Cục CSGT. 
Chiều 5-9, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết sau khi nhận được thông tin phản ánh ô tô khách đi sai làn đường trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã vào cuộc.

Clip: Ô tô khách đi sai làn cao tốc, CSGT vào cuộc
Ô tô khách đi sai làn đường trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, qua xác minh, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục CSGT) đã làm rõ và xử lý đối với tài xế Vũ Văn Q (51 tuổi, trú xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng).

Trích clip của người dân ghi lại vụ việc.

Cụ thể, lúc 10 giờ 35 phút ngày 4-9, tại Km 212 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, ông Q đã có hành vi điều khiển ô tô khách 24F-001.xx đi sai làn đường quy định trên cao tốc.

Theo Cục CSGT, với vi phạm này tài xế Q sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đắc Lam
