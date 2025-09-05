‘Có chuyến bay chậm nửa ngày, đề nghị phải đưa vào tiêu chí phân bổ slot’ 05/09/2025 16:20

(PLO)- Nguyên tắc ưu tiên phân bổ slot cần dựa trên tiêu chí định lượng như tỉ lệ bay đúng giờ bởi có những hãng delay nhiều, vài giờ, thậm chí nửa ngày.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi). Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến hoạt động điều phối bay và trách nhiệm của các hãng đối với khách hàng.

Theo dự luật, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục giữ nguyên quy định Nhà chức trách hàng không thực hiện việc điều phối giờ đi, đến (slot) tại các sân bay theo nguyên tắc đảm bảo minh bạch và không phân biệt đối xử, trừ trường hợp vì lý do để bảo đảm quốc phòng, an ninh; Thuận lợi và hiệu quả; Phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về trách nhiệm của các hãng bay, dự luật quy định người vận chuyển phải công bố công khai tiêu chuẩn dịch vụ vận tải hàng không thương mại; phải quan tâm, chăm sóc hành khách, đặc biệt đối với hành khách là người khuyết tật hoặc cần sự chăm sóc trong quá trình vận chuyển.

Trường hợp hành khách được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng việc vận chuyển bị chậm, bị hủy hoặc bị từ chối vận chuyển mà không phải do lỗi của hành khách thì người vận chuyển phải thông báo kịp thời, xin lỗi hành khách, bảo đảm việc ăn, nghỉ, đi lại và chịu các chi phí có liên quan trực tiếp phù hợp với thời gian phải chờ đợi tại sân bay.

Việc phân bổ slot tại các sân bay hiện nay đang do Cục Hàng không chủ trì cấp phép. Ảnh: V.LONG

Thêm vào đó, người vận chuyển phải thu xếp hành trình phù hợp cho hành khách hoặc hoàn trả lại tiền phần vé chưa sử dụng theo yêu cầu của hành khách mà không được thu bất kỳ một khoản tiền liên quan nào.

Hành khách được xác nhận chỗ trên chuyến bay nhưng bị từ chối vận chuyển hoặc chuyến bay bị huỷ hoặc chậm kéo dài ngoài thực hiện các nghĩa vụ nêu trên, các hãng phải một khoản bồi thường ứng trước không hoàn lại cho hành khách bằng tiền hoặc chứng từ khác có giá trị tương đương.

Trẻ em dưới 12 tuổi đi máy bay được miễn, giảm giá dịch vụ vận chuyển theo quy định của hãng hàng không. Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi được bố trí chỗ ngồi riêng; trẻ em dưới 2 tuổi không có chỗ ngồi riêng và phải có người lớn đi cùng.

Cho ý kiến về dự luật trên, tại phiên họp 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 5-9, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đề nghị cần xem lại các quy định về điều phối slot. Thực tế, việc điều phối slot hiện hành còn nhiều bất cập, gây bức xúc cho doanh nghiệp và hành khách.

Dự luật lần này đã cố gắng luật hóa các nguyên tắc phân bổ, thu hồi slot, song các tiêu chí cụ thể để ưu tiên, như hãng bay đúng giờ, những đường bay mới… vẫn chưa được làm rõ, có thể sẽ dẫn đến sự vận dụng thiếu nhất quán.

Do đó, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị, dự thảo luật bổ sung các quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng điều phối slot. Song song đó, nguyên tắc ưu tiên điều phối slot dựa trên tiêu chí định lượng, như tỉ lệ bay đúng giờ, bởi có những hãng delay nhiều, vài giờ, thậm chí nửa ngày.

Với cách làm như vậy, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng sẽ khuyến khích các hãng hàng không bảo đảm quyền lợi của khách hàng và hiệu quả sử dụng các slot mở các đường bay mới theo định hướng của Nhà nước.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đề nghị cần tăng cường cơ chế giám sát công khai hóa toàn bộ quá trình và kết quả điều phối slot trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng và Cục Hàng không để đánh giá.

“Chúng ta trong quá trình chuyển đổi số nên việc công khai này rất đơn giản, dễ dàng và qua đó để các hãng bay, người tiêu dùng đánh giá…”- bà Nguyễn Thanh Hải nêu quan điểm.