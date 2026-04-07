Cô gái Anh qua đời khi du lịch tại Việt Nam, gia đình hiến tạng cứu người 07/04/2026 11:18

(PLO)- Gia đình nữ du khách người Anh 19 tuổi quyết định hiến tạng của con gái sau khi cô đột ngột qua đời tại Việt Nam, trao cơ hội hồi sinh cho những bệnh nhân đang suy tạng.

Ngày 7-4, Bệnh viện Việt Đức thông tin về trường hợp bệnh nhân là cô gái 19 tuổi, quốc tịch Anh, không may gặp biến cố trong chuyến du lịch tại Việt Nam. Dù đã được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, nữ du khách đã không qua khỏi.

Giữa nỗi đau mất con quá lớn, gia đình bệnh nhân đã đưa ra quyết định hiến tạng, trao đi những phần cơ thể của con gái để níu giữ sự sống cho những bệnh nhân suy tạng.

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức, một chuyến đi khép lại, nhưng sự sống từ cô gái trẻ vẫn tiếp tục hiện hữu, lặng lẽ, bền bỉ, trong những con người Việt Nam được hồi sinh.

Người nhà của bệnh nhân trong giờ khắc tiễn biệt. Ảnh: BVCC

Trong giờ khắc tiễn biệt, bố của bệnh nhân xúc động chia sẻ niềm tin rằng Việt Nam là mảnh đất mà con gái họ đã dành trọn tình yêu thương. Việc có thể đóng góp một chút gì đó cho Việt Nam sau khi con gái ông đã dành thời gian cuối đời tại mảnh đất này là một điều vô cùng ý nghĩa đối với gia đình.

Nén chặt nỗi đau, mẹ của nữ bệnh nhân cũng bày tỏ, con gái họ đã có những ngày tháng tuyệt vời nhất tại nơi đây. Cô bé đã tận hưởng và trân trọng từng phút giây khi ở mảnh đất này. Việc hiến tạng chính là cách để gia đình gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với mọi người.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm thực hiện các kỹ thuật ghép thận, gan, tim, phổi, tụy, giác mạc. Ngành y tế trong nước đến nay đã làm chủ được các kỹ thuật cao về ghép mô, tạng, sánh ngang với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Tuy nhiên, nguồn tạng hiến tại Việt Nam, đặc biệt từ người hiến chết não còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu ghép mô, tạng ngày càng tăng cao của người bệnh. Tỉ lệ đăng ký hiến tạng của người dân và tỉ lệ hiến tạng sau khi qua đời của Việt Nam vẫn ở mức thấp.

Thực tế cho thấy, một người hiến tặng mô, tạng sau khi chết hoặc chết não có thể cứu sống rất nhiều người. Đó là món quà vô giá đem lại sự sống cho những người đang bị suy tạng giai đoạn cuối cần phải thay thế tạng, mang theo thông điệp sâu sắc về việc đăng ký hiến mô, tạng hôm nay chính là trao tặng cơ hội sống cho người bệnh ngày mai.