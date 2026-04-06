Xu hướng mới trong điều trị nha khoa mang nhiều lợi ích cho người bệnh 06/04/2026 17:46

(PLO)- Nha khoa cá nhân hóa giúp chẩn đoán chính xác hơn, điều trị ít xâm lấn, giảm nguy cơ điều trị sai hướng, mang lại hiệu quả phục hồi cao và tiết kiệm thời gian cho người bệnh.

Ngày 6-4, khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP.HCM, khai mạc Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 48 năm 2026 với chủ đề “Nha khoa cá nhân hóa”, phản ánh rõ bước chuyển của ngành trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 48 năm 2026 với chủ đề “Nha khoa cá nhân hóa”. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

GS.TS.BS Phạm Văn Khoa, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết trước đây, điều trị nha khoa thường dựa trên các phác đồ tương đối chuẩn hóa cho từng nhóm bệnh. Tuy nhiên, thực tiễn lâm sàng hiện nay cho thấy mỗi bệnh nhân là một cá thể riêng biệt về sinh học, di truyền, khả năng đáp ứng và nhu cầu điều trị. Sự khác biệt này còn thể hiện ở bệnh nền, tâm lý, điều kiện kinh tế và yêu cầu thẩm mỹ.

Vì vậy, các phác đồ truyền thống đang dần được thay thế bằng giải pháp cá thể hóa nhằm tối ưu hiệu quả và nâng cao an toàn. Nha khoa cá nhân hóa không chỉ là xu hướng mà đang trở thành cách tiếp cận mới, trong đó mỗi bệnh nhân cần một kế hoạch điều trị riêng.

GS.TS.BS Phạm Văn Khoa, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là hình ảnh học kỹ thuật số 3D, trí tuệ nhân tạo và in 3D, đóng vai trò then chốt trong quá trình này. Các công nghệ cho phép “cá thể hóa chẩn đoán, tối ưu hóa kế hoạch điều trị và nâng cao hiệu quả phục hồi cho từng bệnh nhân chính xác hơn”.

Từ đó, lợi ích đối với người bệnh ngày càng rõ rệt: Chẩn đoán chính xác hơn, giảm nguy cơ điều trị sai hướng; hiệu quả phục hồi cao hơn nhờ phác đồ phù hợp; nhiều trường hợp có thể điều trị ít xâm lấn, tiết kiệm thời gian và phù hợp với khả năng thích nghi sau điều trị.

Hội nghị Khoa học kỹ thuật là dịp quan trọng để cập nhật kiến thức, tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành lâm sàng. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Quan trọng hơn, người bệnh thực sự trở thành trung tâm của quá trình chăm sóc. Bác sĩ không chỉ điều trị tổn thương răng miệng mà còn chăm sóc một con người với đầy đủ nhu cầu về ăn nhai, giao tiếp, thẩm mỹ và chất lượng sống.

“Nha khoa cá nhân hóa vì thế không chỉ là một xu hướng nhất thời, mà đang dần trở thành chuẩn mực mới của thực hành nha khoa hiện đại—nơi khoa học, công nghệ và tính nhân văn hội tụ, hướng đến lợi ích tối đa cho từng bệnh nhân” – BS Khoa nhấn mạnh.

PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

PGS.TS.BS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, nhận định sự bùng nổ của công nghệ 3D cùng các tiến bộ kỹ thuật số đang tạo ra những thay đổi sâu sắc cho ngành Răng Hàm Mặt. Những thành tựu này không chỉ nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho người bệnh, mở đường cho cách tiếp cận mới: Cá thể hóa chăm sóc.

Theo đó, nha khoa hiện đại đang chuyển từ mô hình điều trị đại trà sang đặt người bệnh làm trung tâm, hướng tới các giải pháp phù hợp với đặc điểm sinh học, tình trạng bệnh lý, nhu cầu chức năng và thẩm mỹ của từng cá thể. Bước khởi đầu của quá trình cá nhân hóa chính là chẩn đoán chính xác hơn.

Nhiều gian hàng ấn tượng tại Hội nghị Khoa học kỹ thuật lần thứ 48 năm 2026. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Với sự hỗ trợ của công nghệ hình ảnh kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo, học máy và dữ liệu lớn, bác sĩ có thể phân tích chi tiết tổn thương, cấu trúc giải phẫu, nguy cơ bệnh lý cũng như khả năng đáp ứng điều trị của từng bệnh nhân.

“Điều này đặc biệt quan trọng trong các ca bệnh phức tạp như ung thư hốc miệng, bệnh lý tuyến nước bọt, rối loạn khớp thái dương hàm hay các tổn thương cần phân tích mô bệnh học chuyên sâu. Khi chẩn đoán được "đo ni đóng giày", khả năng lựa chọn đúng hướng điều trị ngay từ đầu cũng cao hơn” – BS Đạt nhấn mạnh.

Theo BS Đạt, không dừng ở chẩn đoán, cá nhân hóa còn thể hiện rõ trong điều trị. Ở lĩnh vực nha chu và implant, cùng một bệnh lý nhưng mỗi bệnh nhân có thể cần chiến lược xử trí khác nhau: Người cần can thiệp sớm, người phù hợp với điều trị tại chỗ nhắm trúng đích, người khác lại cần theo dõi chặt nguy cơ viêm quanh implant hoặc tiêu xương. Điều trị vì thế không còn là áp dụng một kỹ thuật chung, mà là sự cân nhắc toàn diện giữa mức độ tổn thương, thể trạng và mục tiêu phục hồi của từng cá thể.