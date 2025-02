Công an làm việc với 2 người chia sẻ 'tin vịt' bắt cóc trẻ em 12/02/2025 17:22

Ngày 12-2, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an xã Bình Minh và Công an xã Bình Giang (huyện Thăng Bình) làm việc với 2 người chia sẻ thông tin sai sự thật bắt cóc trẻ em.

Công an làm việc với người chia sẻ tin sai sự thật bắt cóc trẻ em. Ảnh: CA

Cụ thể, 2 người gồm: HVT (ngụ xã Bình Minh) và PTC (ngụ xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Trước đó, chiều 11-2, T và C lướt mạng xã hội Facebook thì thấy có thông tin cảnh giác bắt cóc trẻ em và đã chia sẻ lại thông tin này lên trang cá nhân của mình mà không kiểm tra tính chính xác của nguồn tin.

Thông tin này ngay lập tức gây xôn xao dư luận và được rất nhiều tài khoản mạng xã hội khác chia sẻ, lan truyền.

Vào cuộc xác minh, công an xác định thông tin bắt cóc trẻ em là tin thất thiệt.

Qua làm việc, T và C đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và gỡ bỏ những tin bài không đúng sự thật.

Hiện, Phòng An ninh chính trị nội bộ đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ liên quan để xử lý nghiêm những người đăng thông tin sai sự thật về việc bắt cóc trẻ em.