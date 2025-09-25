Công an phường Chợ Lớn mạnh tay xử lý hàng rong ở bệnh viện Đại học Y dược 25/09/2025 15:13

(PLO)- Công an phường Chợ Lớn, TP.HCM phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiếp tục ra quân xử lý tình trạng buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè khu vực Bệnh viện Đại học Y Dược.

Sáng 25-9, Công an phường Chợ Lớn phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Chợ Lớn và UBND phường triển khai đợt kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để buôn bán tự phát quanh Bệnh viện Đại học Y Dược.

Đây là lần thứ ba trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng tập trung xử lý tại các “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè trước các bệnh viện lớn như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Hùng Vương...

Công an phối hợp xử lý với những người buôn bán hàng rong lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: CA

Với phương châm “Kiên quyết – Thường xuyên – Dứt điểm”, lực lượng liên ngành đã kiểm tra, xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Hơn 50 phương tiện và vật dụng như xe đẩy, tủ kính, bàn ghế… được thu giữ, đồng thời lập biên bản, xử phạt hành chính đối với các trường hợp tái phạm.

Theo Công an phường Chợ Lớn, qua ba đợt ra quân, tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các bệnh viện đã được kiểm soát từng bước, tạo sự thông thoáng khu vực cổng bệnh viện, nơi thường xuyên tập trung đông người và phương tiện.

Lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục trường hợp vi phạm. Ảnh: CA

Thời gian tới, Công an phường Chợ Lớn sẽ duy trì kiểm tra định kỳ và đột xuất, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định về trật tự đô thị. Mục tiêu là xử lý triệt để tình trạng hàng rong lấn chiếm vỉa hè, xây dựng không gian sống “văn minh – trật tự – xanh – sạch – đẹp”, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và bệnh nhân đến khám chữa bệnh.