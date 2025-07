Công an thông tin ban đầu vụ cô gái trẻ bị sát hại trong đêm ở Đồng Nai 23/07/2025 15:48

(PLO)- Công an đang điều tra, truy bắt kẻ gây án khiến cô gái trẻ tử vong và đề nghị người dân không chia sẻ những thông tin chưa chính thống trên không gian mạng.

Ngày 23-7, Công an xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, thông tin liên quan đến vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người khiến một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 22-7, tại ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch. Qua xác minh, bước đầu xác định nạn nhân tử vong là chị LTKN (21 tuổi, thường trú Cà Mau; hiện tạm trú tại ấp Đất Mới, xã Nhơn Trạch).

Ngoài ra, còn có một nạn nhân khác bị thương nặng là NTC (25 tuổi, thường trú An Giang) đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Long Thành, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người, Công an xã Nhơn Trạch đã nhanh chóng bảo vệ hiện trường, thu thập thông tin, tài liệu vật chứng có liên quan và phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai thực hiện các biện pháp điều tra, làm rõ.

Công an xã Nhơn Trạch cũng thông tin, vụ việc đang trong quá trình điều tra, truy bắt kẻ gây án. Vì vậy công an xã đề nghị người dân trên địa bàn nếu có thông tin về hung thủ, nghi vấn, vật chứng, tài liệu liên quan đến vụ việc thì báo về Công an xã Nhơn Trạch qua số điện thoại 025.1352.1047 hoặc 025.1352.1041 để tiếp nhận.

Công an xã Nhơn Trạch đề nghị người dân không chia sẻ và tin vào những thông tin chưa chính thống trên không gian mạng.