Công an thông tin về vụ cháy ở Hưng Yên làm 7 người thương vong 29/06/2025 17:29

(PLO)- Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy và đã xác định được danh tính 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ở Hưng Yên xảy ra ngày 28-6.

Sáng 29-5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xưởng tái chế thuộc thôn Ao, xã Minh Hải huyện Văn Lâm, Hưng Yên.

Hơn 400 người nỗ lực chữa cháy, cứu người

Hiện trường vụ cháy ở Hưng Yên ngày 28-6. Ảnh: CTV.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ 35 phút ngày 28-6 đã xảy ra vụ cháy tại xưởng tái chế rộng khoảng 700m2 của ông Nguyễn Văn Hàng (49 tuổi, trú huyện Thanh Oai, TP Hà Nội). Xưởng này do ông Hàng thuê lại nhà xưởng của ông Trịnh Đình Hiếu (trú tại xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy, Công an Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an xã Minh Hải và công an các địa phương lân cận huy động tối đa lực lượng phối hợp, khẩn trương tổ chức các biện pháp chữa cháy, cứu người và tài sản.

Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực dập lửa. Ảnh: CTV.

Nhiều lãnh đạo cấp cao như ông Nguyễn Hữu Nghĩa- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phụ trách công tác PCCC và CNCH, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Hưng Yên đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai biện pháp cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy, chống cháy lan.

Do lửa cháy dữ dội, công an đã phải huy động 190 cán bộ, chiến sĩ, 300 cán bộ thuộc lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, y tế và quần chúng nhân dân cùng nhiều máy móc, phương tiện đến hiện trường. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.

Thăm hỏi người bị thương và hỗ trợ gia đình nạn nhân

Tính đến thời điểm này, vụ cháy đã làm 5 người tử vong (trong đó một người tử vong tại bệnh viện), một người chưa xác định được tung tích, hai người bị thương đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội).

Cảnh sát PCCC và CNCH đưa nạn nhân ra ngoài.

Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Viện KSND tỉnh Hưng Yên tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Sáng nay (29-6), ông Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã đến BV Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ quà hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho các nạn nhân trong vụ cháy.

Đồng thời, mong muốn bệnh viện bố trí đội ngũ bác sĩ, trang thiết bị y tế hiện đại để điều trị giúp các nạn nhân sớm phục hồi sức khỏe. Tỉnh Hưng Yên cùng cơ quan chức năng cũng đã hỗ trợ ban đầu và thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ cháy.

Danh tính các nạn nhân tử vong, một người chưa tìm được tung tích:

1. Anh Vàng Mí Tỉnh (35 tuổi, trú xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, Hà Giang).

2. Anh Sồng A Khâu (26 tuổi, trú bản Suối Giống, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, Sơn La).

3. Anh Sồng A Củ (18 tuổi, trú bản Suối Giống, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, Sơn La).

4. Anh Giàng A Thanh (20 tuổi, trú xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La).

5. Anh Lê Xuân Giới (43 tuổi, trú xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, Hưng Yên- nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

6. Nạn nhân Giàng A Cua (không rõ năm sinh, trú xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, Sơn La).