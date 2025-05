Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương họp chuẩn bị cho công tác sáp nhập 26/05/2025 15:26

(PLO)- Để chuẩn bị cho công tác sát nhập, Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương làm việc thống nhất nhiều nội dung trọng tâm, chuẩn bị tổ chức bộ máy công an mới.

Sáng 26-5, tại TP.HCM, Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương làm việc liên ngành nhằm trao đổi, thống nhất công tác chuẩn bị cho quá trình sáp nhập ba địa phương theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ.

Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi làm việc để trao đổi, thống nhất công tác chuẩn bị cho quá trình sáp nhập. Ảnh: CA

Buổi làm việc diễn ra trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW ngày 12-4-2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Kế hoạch số 47-KH-BCĐ ngày 14-4-2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương và Quyết định số 759/QĐ-TTg ngày 14-4-2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, tiến tới thành lập một thành phố trực thuộc Trung ương có tên gọi là TP.HCM trên cơ sở sáp nhập tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và TP.HCM hiện hữu.

Chủ trì buổi làm việc có Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM; Đại tá Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại tá Tạ Văn Đẹp, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.

Buổi làm việc còn có sự tham dự của các đại diện trong Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị chức năng của công an ba địa phương.

Lãnh đạo Công an TP.HCM, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương tại buổi làm việc. Ảnh: CA

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị sáp nhập, chia sẻ một số kết quả bước đầu, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ba đơn vị thống nhất phải chủ động các phương án tổ chức bộ máy sao cho hoạt động hiệu quả, bảo đảm tính liên tục, không gián đoạn trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhân dân.

Công an 3 đơn vị đã thống nhất nhiều nội dung trọng tâm. Ảnh: CA

Một trong những nội dung trọng tâm được thống nhất là thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo sáp nhập công an ba địa phương. Việc này nhằm bảo đảm công tác lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, kịp thời trong suốt quá trình chuyển tiếp.

Căn cứ để tổ chức là Thông tư số 09/2025/TT-BCA ngày 25-2-2025 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy công an cấp tỉnh; Thông tư số 34/2023/TT-BCA ngày 2-8-2023 quy định phân công trách nhiệm giữa công an các cấp về tổ chức cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.

Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CA

Công an ba địa phương cũng thống nhất phối hợp thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.HCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, bảo đảm tiến độ theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an ba địa phương. Các đơn vị đã cơ bản thống nhất được các nội dung trọng tâm cần triển khai ngay, gồm rà soát các mặt công tác chuyên môn, xác định các đầu mối cần chuyển giao sau khi có quyết định chính thức về sáp nhập.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thực hiện kiểm đếm, bàn giao công tác theo đúng kế hoạch, bảo đảm mọi hoạt động của lực lượng công an được duy trì ổn định, phục vụ tốt công tác an ninh – trật tự tại địa bàn được sắp xếp lại.