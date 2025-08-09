Công an TP.HCM chỉ cách nhận diện hình thức lừa đảo mới cho người dân phường Phú Nhuận 09/08/2025 14:48

(PLO)- Trong “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” do Công an phường Phú Nhuận tổ chức, người dân biết thêm các hình thức lừa đảo mới trên không gian mạng để phòng ngừa.

Sáng 9-8, Công an phường Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025).

Công an phường Phú Nhuận, TP.HCM tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Ảnh: THY NHUNG

Chương trình có sự tham gia của bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TP.HCM, Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, các lãnh đạo của phường Phú Nhuận và đông đảo người dân.

Thường xuyên tuyên truyền phòng chống tội phạm

Trung tá Lê Phước Tiến, Phó Trưởng Công an phường Phú Nhuận đã thông tin trong 6 tháng đầu năm 2025, Công an phường đã đăng tải những nội dung tuyên truyền về phòng chống tội phạm, tác hại của ma túy, các quy định của pháp luật,... đến nhân dân. Phối hợp UBND phường, Ban điều hành các Khu phố treo băng rôn, áp phích tuyên về tác hại của ma túy, tội phạm về ma túy; phát 1.500 tờ rơi, 20 nón bảo hiểm, 50 móc khóa.

Trung tá Lê Phước Tiến, Phó Trưởng Công an phường Phú Nhuận đã thông tin các nội dung trong 6 tháng đầu năm 2025. Ảnh: THY NHUNG

Đồng thời tiếp tục tổ chức ra quân thực hiện bóc gỡ quảng cáo sai quy định, gỡ 3.622 quảng cáo các loại, kết hợp tuyên truyền vận động người dân tham gia ngăn chặn, tố giác khi phát hiện các đối tượng dán quảng cáo sai quy định cho lực lượng chức năng. Công an cũng tổ chức nhiều hoạt động khác như quản lý địa bàn, giám sát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, tái phạm tội hoặc các đối tượng có khả năng điều kiện phạm tội để quản lý, áp dụng các biện pháp răn đe, giáo dục.

Nhiều cơ quan, lãnh đạo và người dân đến tham dự. Ảnh: THY NHUNG

Thường xuyên kết hợp ban ngành, đoàn thể quản lý, gọi răn đe, giáo dục, vận động người chấp hành xong án phạt tù về địa phương chấp hành các quy định tại địa phương, kịp thời động viên thăm hỏi, giúp đỡ để họ hoàn lương, xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng.

Một số kỹ năng phòng chống tội phạm được biểu diễn tại ngày hội. Ảnh: THY NHUNG

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh chống tội phạm: Tội phạm về trật tự xã hội ghi nhận xảy ra 18 vụ, đã khám phá 11 vụ (tỷ lệ 61%), bắt 18 đối tượng.

Người dân nhận biết được thêm hình thức lừa đảo qua không gian mạng

Tại chương trình, Công an phường Phú Nhuận cũng đã kết hợp cùng Công an TP.HCM tuyên truyền về phòng chống tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ cao.

Trung tá Bùi Thái Đức, Cán bộ phòng Tham mưu, Công an TP.HCM đã tuyên truyền cho người dân một số hình thức lừa đảo mới qua không gian mạng.

Trung tá Bùi Thái Đức, Cán bộ phòng Tham mưu, Công an TP.HCM tuyên truyền cùng người dân. Ảnh: THY NHUNG

Theo Trung tá Đức, một đặc điểm chung của các vụ án lừa đảo là thao túng tâm lý nạn nhân.

Có những vụ án nạn nhân chuẩn bị chuyển tiền và được mời lên trụ sở Công an làm việc trực tiếp, nói chuyện một tiếng nhưng không thay đổi, mà vẫn khăng khăng “tôi đang làm nhiệm vụ đặc biệt trên mạng, không thể chia sẻ được”. “Nạn nhân tin hoàn toàn về người bí ẩn trên mạng và không tin lực lượng công an trước mặt. Điều này cho thấy bọn lừa đảo đã thao túng tâm lý nạn nhân rất mạnh”- Trung tá Đức nhận định.

Theo Trung tá Đức, các đối tượng này khi thực hiện hành vi đều ở chế độ ẩn danh hoặc một danh tính khác, nên quá trình truy xét, điều tra rất khó khăn. Sau khi theo dõi phát hiện nhiều tài khoản khác nhau trong đó có nhiều tài khoản ở nước ngoài.

Còn nạn nhân thường có những đặc điểm, đa số đều dễ tin. Bên cạnh đó là tâm lý hám lợi, đặc biệt các vụ trao thưởng, tặng quà, đầu tư sinh lời… rất dễ khiến nạn nhân rơi vào “bẫy”.

“Nạn nhân có sự hiểu biết hạn chế dẫn đến dễ bị người khác thao túng tâm lý và dễ thực hiện theo đối tượng lừa đảo... người dân không làm theo các hướng dẫn trên mạng thì chắc chắn không bị lừa”- vị Trung tá nhấn mạnh.

Vị Trung tá đã đưa ra các ví dụ về các hình thức lừa đảo trên không gian mạng như mua hàng online, sử dụng tài khoản mạng xã hội nhắn tin vay tiền, hay giả danh cơ quan công quyền, nợ bưu phẩm, phạt nguội giao thông hay sai định danh điện tử.

Đặc biệt, các đối tượng thường sử dụng tiếng còi hụ, tiếng chào hay hình ảnh, video đang làm việc là cơ quan công an để thao túng tâm lý người dân.

“Không có cơ quan tổ chức hay công an nào làm việc qua mạng xã hội hết, đặc biệt không ai đưa lệnh bắt khẩn cấp qua không gian mạng. Người dân không nắm bắt được quy trình làm việc của cơ quan chức năng nên dễ bị thao túng”- vị Cán bộ Phòng Tham mưu chia sẻ.

Từ đó Trung tá Đức đưa ra các giải pháp cảnh báo người dân không được chuyển tiền cho bất cứ ai khi chưa biết rõ họ, không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai. Đồng thời phải gọi điện kiểm tra khi có tin nhắn vay tiền.

Người dân tham gia ngày hội được biết thêm nhiều mánh khoé lừa đảo mới qua không gian mạng để phòng ngừa. Ảnh: THY NHUNG

Sau khi nghe xong chuyên đề phòng chống tội phạm qua không quan gian mạng, bà Nguyễn Thị Liễu (ngụ khu phố 2, phường Phú Nhuận) rất tâm đắc vì đã được cảnh báo các hình thức lừa đảo mới.

“Tôi thấy các đối tượng lừa đảo cố tình đưa tin nhắn cho mình, dụ mình từng bước một và mình xuôi tay là mình “dính bẫy”. Ví dụ như cho mình một món quà nào đó có giá trị là đánh vào lòng tham, nên mình phải cảnh giác và cẩn thận. Sau khi nghe xong chuyên đề thì tôi cũng hiểu biết thêm về các mánh khoé mà đối tượng lừa đảo thực hiện”- bà Liễu chia sẻ và nói rằng sẽ về tuyên truyền cho người thân và gia đình, đặc biệt là phụ nữ trong khu phố.