Công an truy xét nhóm thanh niên dựng xe đánh nhau giữa đường ở Hóc Môn 22/05/2025 11:34

(PLO)- Công an đang điều tra, truy xét nhóm thanh niên đánh nhau bằng cả hung khí trên đường Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn khiến khu vực náo loạn.

Ngày 22-5, Công an TP.HCM tổ địa bàn huyện Hóc Môn phối hợp với Công an TT Hóc Môn lập hồ sơ, truy xét nhóm thanh niên rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn trên đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip nhóm thanh niên đi trên xe máy rượt đuổi, dùng hung khí đánh nhau trên đường khiến giao thông ùn ứ, nhiều người hoảng hốt.

Hai nam thanh niên cầm theo hung khí tấn công đối phương. Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh clip, một nam thanh niên điều khiển xe máy chặn xe máy của hai nam thanh niên khác đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt. Hai bên nảy sinh mâu thuẫn, nam thanh niên chạy xe máy một mình bị đe dọa, thấy yếu thế nên bỏ đi.

Một lúc sau, người này quay lại cùng một nam thanh niên khác tay cầm cây sắt tấn công đối thủ. Hai người khác sau đó cũng tham gia đuổi đánh. Vụ việc khiến một nam thanh niên bị thương.

Vụ đánh nhau khiến khu vực náo loạn. Ảnh cắt từ clip

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Lý Thường Kiệt đoạn gần giao lộ với đường Lê Quang Đạo (TT Hóc Môn, huyện Hóc Môn) vào trưa ngày 18-5.

Theo người dân, nam thanh niên đuổi theo chặn xe hai thanh niên còn lại với lý do “đã xỉn mà chạy xe ẩu”. Bị hai thanh niên phản kháng, người này cùng hai người khác cầm theo cây sắt đánh. “Vụ việc khiến hai người bị thương, chảy máu nhiều ở cánh tay và miệng” – một người dân nói và cho biết không ai dám căn ngăn vì nhóm người hung hãn, manh động.

Sáng ngày 22-5, Công an TP.HCM phối hợp với Công an TT Hóc Môn có mặt ở hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để phục vụ điều tra, truy xét.