Công bố giờ chạy các đoàn tàu tết Bính Ngọ 2026 11/09/2025 14:04

(PLO)- Ngành đường sắt thông báo giờ chạy các đoàn tàu dịp tết Bính Ngọ 2026 để hành khách lên kế hoạch trước khi bán vé chính thức.

Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa công bố các mốc thời gian chạy các tàu dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, thời gian bán dự kiến vào ngày 20-9.

Thời gian chạy tàu là từ ngày 3-2-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 8-3-2026 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Bảng giờ chạy các đoàn tàu dịp tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐS

Kế hoạch tổ chức chạy tàu như sau:

Tàu khách Thống Nhất (TP.HCM - Hà Nội và ngược lại) là 9 đôi, gồm: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24, TN3/TN4, TN5/TN6.

Tàu khách Khu Đoạn:

TP.HCM - Vinh và ngược lại: 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16);

TP.HCM - Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE21/SE22);

TP.HCM - Quảng Ngãi và ngược lại: 1 đôi (SE25/SE26);

TP.HCM - Quy Nhơn và ngược lại: 1 đôi (SE29/SE30);

TP.HCM - Nha Trang và ngược lại: 2 đôi (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12);

TP.HCM - Phan Thiết và ngược lại: 1 đôi (SPT1/SPT2);

Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE19/SE20);

Hà Nội - Quảng Bình và ngược lại: 0,5 đôi (QB1/QB2);

Hà Nội - Vinh và ngược lại: 2 đôi (NA1/NA2, SE35/SE36).