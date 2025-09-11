Đô thị

Công bố giờ chạy các đoàn tàu tết Bính Ngọ 2026

(PLO)- Ngành đường sắt thông báo giờ chạy các đoàn tàu dịp tết Bính Ngọ 2026 để hành khách lên kế hoạch trước khi bán vé chính thức. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chi nhánh vận tải Đường sắt Sài Gòn vừa công bố các mốc thời gian chạy các tàu dịp Tết Bính Ngọ 2026. Theo đó, thời gian bán dự kiến vào ngày 20-9.

Thời gian chạy tàu là từ ngày 3-2-2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết ngày 8-3-2026 (tức ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

ve-tau-tet-1.jpg
tết Bính Ngọ 2026
Bảng giờ chạy các đoàn tàu dịp tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: ĐS

Kế hoạch tổ chức chạy tàu như sau:

Tàu khách Thống Nhất (TP.HCM - Hà Nội và ngược lại) là 9 đôi, gồm: Tàu SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE23/SE24, TN3/TN4, TN5/TN6.

Tàu khách Khu Đoạn:

TP.HCM - Vinh và ngược lại: 2 đôi (SE13/SE14, SE15/SE16);

TP.HCM - Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE21/SE22);

TP.HCM - Quảng Ngãi và ngược lại: 1 đôi (SE25/SE26);

TP.HCM - Quy Nhơn và ngược lại: 1 đôi (SE29/SE30);

TP.HCM - Nha Trang và ngược lại: 2 đôi (SNT1/SNT2, SNT11/SNT12);

TP.HCM - Phan Thiết và ngược lại: 1 đôi (SPT1/SPT2);

Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại: 1 đôi (SE19/SE20);

Hà Nội - Quảng Bình và ngược lại: 0,5 đôi (QB1/QB2);

Hà Nội - Vinh và ngược lại: 2 đôi (NA1/NA2, SE35/SE36).

THY NHUNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#tết Bính Ngọ 2026 #các đoàn tàu tết Bính Ngọ 2026 #mua vé tàu tết Bính Ngọ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm