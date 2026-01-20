CPV Food Bình Phước: Nâng cao chất lượng, tạo sinh kế bền vững địa phương 20/01/2026 10:29

(PLO)- CPV Food Bình Phước nâng cao các tiêu chuẩn chất lượng trong chăn nuôi, góp phần xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm.

Mới đây (16-1), CPV Food Bình Phước đã tổ chức chương trình “Chung một niềm tin - Cùng giữ chuẩn chất lượng”, với sự tham dự của Ban lãnh đạo C.P. Việt Nam, CPV Food Bình Phước, đội ngũ bác sĩ thú y, kỹ thuật chăn nuôi, cùng các chủ trang trại gia công gà thịt đang hợp tác với công ty.

Chương trình nhằm vinh danh và tri ân các trang trại đã đồng hành trong năm 2025, đồng thời chia sẻ định hướng nâng cao chất lượng trong chuỗi chăn nuôi gà thịt.

Hợp tác chặt chẽ nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị nông nghiệp

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi hướng tới nâng cao giá trị và phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm, việc C.P. Việt Nam cùng nông dân chia sẻ trách nhiệm trong từng khâu chăn nuôi và kiểm soát chất lượng được xem là giải pháp quan trọng nhằm ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho chuỗi chăn nuôi gà thịt tại địa phương.

Phát biểu tại chương trình, ông Sathit Tamprahat, Phó Tổng giám đốc cấp cao phụ trách ngành kinh doanh gia cầm C.P. Việt Nam, cho biết CPV Food Bình Phước ghi nhận sự cam kết tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của các đối tác, coi đây là yếu tố then chốt trong việc xây dựng uy tín thương hiệu. Theo ông, sự phát triển của doanh nghiệp bắt nguồn từ các trang trại thực hiện đúng quy trình và trách nhiệm.

Theo CPV Food Bình Phước, các trang trại gia công gà thịt không chỉ cung ứng sản lượng mà còn là mắt xích quyết định chất lượng và uy tín sản phẩm đầu ra. Việc tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, môi trường và chất lượng được xác định là yêu cầu xuyên suốt của chuỗi chăn nuôi gà thịt xuất khẩu.

Khẳng định vị thế quốc tế và cam kết phát triển bền vững

Không chỉ nâng cao hiệu quả sản xuất, mô hình hợp tác giữa CPV Food và các trại gia công còn góp phần tạo sinh kế, việc làm ổn định cho người dân địa phương. Thông qua liên kết chăn nuôi, nhiều hộ nông dân duy trì thu nhập ổn định, tạo việc làm tại chỗ và từng bước đầu tư nâng cấp chuồng trại, trang thiết bị phục vụ sản xuất.

Theo bà Hoàng Thị Oanh, hộ chăn nuôi gia công cho CPV Food, mô hình hợp tác giúp người nuôi yên tâm hơn khi được hỗ trợ thường xuyên về kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về chất lượng của thị trường.

“Nhờ có đội ngũ kỹ thuật của C.P. đồng hành, chúng tôi không phải tự xoay xở mọi khâu như trước mà có thể tập trung thực hiện đúng quy trình, chăm sóc đàn gà và bảo đảm chất lượng trong suốt quá trình nuôi”, bà Oanh cho biết.

Các chủ trang trại gia công tham quan mô hình trưng bày sơ đồ tổng thể nhà máy CPV Food Bình Phước.

Kết thúc năm 2025, hiệu quả chăn nuôi tại các trại gia công được cải thiện rõ rệt, với hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) và tỷ lệ hao hụt được kiểm soát tốt hơn so với các năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của việc áp dụng kỹ thuật chăn nuôi, trang thiết bị hiện đại và sự hỗ trợ thường xuyên từ đội ngũ thú y, kỹ thuật của công ty.

Tại chương trình, Ban lãnh đạo CPV Food đã trao thưởng cho các trang trại có hiệu quả chăn nuôi và thu nhập tốt, các trại duy trì chất lượng ổn định, không phát sinh khiếu nại, đồng thời vinh danh những cá nhân, người lao động có đóng góp tích cực trong quá trình vận hành và hỗ trợ hệ thống trang trại.

Việc duy trì và nâng cao tiêu chuẩn chất lượng chăn nuôi là định hướng xuyên suốt của C.P. Việt Nam trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và có trách nhiệm, từ chăn nuôi, kiểm soát dịch bệnh, an toàn sinh học đến chế biến, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và khu vực.

Ban Lãnh đạo CPV Food chụp ảnh lưu niệm cùng các chủ trang trại gia công.