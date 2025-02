CSGT Nghệ An kịp thời hỗ trợ đưa cháu bé 1 tuổi bị co giật đến bệnh viện 18/02/2025 17:34

(PLO)- Cảnh sát giao thông ở Nghệ An đã dùng xe làm nhiệm vụ chở cháu bé 1 tuổi bị co giật, tím tái kịp thời đến bệnh viện để cấp cứu.

Chiều 18-2, sau một ngày cấp cứu, bé NBMQ (1 tuổi, trú xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang bình phục dần.

CSGT chở cháu bé 1 tuổi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Anh Nguyễn Bá Thọ (40 tuổi, bố của bé Q) cho biết: Nhờ CSGT dùng xe làm nhiệm vụ chở, vượt qua ách tắc giao thông, đưa con tôi đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Trước đó, chiều 17-2, anh Thọ đi xe máy chở vợ ngồi sau ôm bé Q đến bệnh viện.

Trên đường đi con bị co giật, tím tái. Lúc này, anh Thọ thấy Tổ công tác thuộc Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 7C (địa phận xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) liền kêu cứu.

Khoảng cách từ nơi này đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An còn 15 km và giờ cao điểm nên phương tiện nhiều, di chuyển khó khăn. Do vậy, tổ công tác liền sử dụng xe làm nhiệm vụ đưa cháu Q đến bệnh viện kịp thời.

“Con tôi đã được cứu sống”, anh Thọ nói và cho biết đã viết thư cảm ơn các chiến sĩ, cán bộ CSGT.