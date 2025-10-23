CSGT xác minh nữ sinh hút thuốc, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông 23/10/2025 10:26

(PLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) An Sương đang phối hợp xác minh clip nữ sinh hút thuốc, không đội mũ bảo hiểm được bạn điều khiển xe máy chở.

Ngày 23-10, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) cho biết đang xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến clip hai nữ sinh chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm và “phì phèo” điếu thuốc khi di chuyển trên đường.

Hình ảnh nữ sinh hút thuốc, không đội mũ bảo hiểm được bạn chở lưu thông trên đường. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip khoảng 29 giây ghi lại cảnh hai nữ sinh chở nhau trên xe máy, lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ (thuộc địa bàn xã Bà Điểm, TP.HCM). Trong clip, nữ sinh ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc lá và vô tư hút thuốc khi xe đang chạy.

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, phần lớn bày tỏ bức xúc và phẫn nộ trước hành vi thiếu ý thức, coi thường pháp luật của hai nữ sinh.

Thông tin ban đầu, cả hai đang theo học tại một Trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn quận 12 cũ. Lực lượng CSGT đang phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh danh tính, đồng thời kiểm tra tình trạng giấy phép lái xe và nguồn gốc phương tiện nhằm xử lý theo quy định pháp luật.

Đội CSGT An Sương sẽ làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có), đồng thời kêu gọi người dân, đặc biệt là học sinh – sinh viên, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, và không hút thuốc nơi công cộng, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.