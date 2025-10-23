Khởi tố Tổng giám đốc và 2 nhân viên Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu 23/10/2025 09:47

(PLO)- Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu và hai nhân viên do có hành vi gây ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công dự án Thủy cung Hòn Ngưu.

Ngày 23-10, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án hình sự gây ô nhiễm môi trường và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu), cùng hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Các quyết định được ban hành sau quá trình xác minh, điều tra nội dung phản ánh của Báo điện tử Tiếng nói Việt Nam đăng ngày 21-7-2025 với bài viết “Phát hiện đường dây ngang nhiên đổ chất thải xây dựng lấp biển Vũng Tàu”, liên quan đến Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu do Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Công an TP.HCM khởi tố tổng giám đốc và hai nhân viên để điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đậu Thế Anh, với vai trò tổng giám đốc, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt và quản lý việc mua, tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 mét vuông tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng khối lượng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và hệ sinh thái biển tại khu vực Hòn Ngưu (TP.Vũng Tàu).

Theo điều tra, Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp là những người tham gia kiểm tra, kiểm đếm vật liệu đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, góp phần giúp sức cho hành vi vi phạm của lãnh đạo doanh nghiệp.

Anh, Hùng và Hiệp hiện đang bị điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: CA

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can, đồng thời mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan điều tra, hành vi đổ chất thải xây dựng trái phép không chỉ vi phạm quy định về bảo vệ môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ biến dạng địa hình, gây ô nhiễm nước biển và ảnh hưởng đến sinh cảnh ven bờ.

Công an TP.HCM khuyến cáo các doanh nghiệp khi triển khai dự án có yếu tố lấn biển phải tuân thủ nghiêm các quy định về môi trường, chỉ được thi công khi có đầy đủ giấy phép và báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, nhằm bảo đảm phát triển bền vững và không làm tổn hại hệ sinh thái tự nhiên.