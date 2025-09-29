Cử tri tiếp tục phản ánh dự án khu đô thị Sing Việt 'treo' gần 30 năm 29/09/2025 15:45

(PLO)- Cử tri huyện Bình Chánh cũ, TP.HCM phản ánh dự án khu đô thị Sing Việt kéo dài gần 30 năm chưa giải quyết dứt điểm, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Ngày 29-9, Tổ đại biểu Quốc hội TP.HCM số 8 đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long, Bình Hưng.

Tổ đại biểu gồm: Bà Tô Thị Bích Châu – nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và luật sư Trương Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM.

Khổ vì dự án treo gần ba thập kỷ

Thay mặt tổ đại biểu, ông Trương Trọng Nghĩa đã thông tin đến cử tri về thời gian dự kiến diễn ra kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Theo kế hoạch, kỳ họp sẽ khai mạc ngày 20-10 và bế mạc ngày 12-12-2025. Đây là kỳ họp dài nhất trong nhiệm kỳ, diễn ra liên tục, không có nghỉ giữa kỳ.

Ông Trương Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HT

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và nhiều vấn đề quan trọng khác. Ngoài ra, còn có 13 nhóm nội dung do các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu nghiên cứu, phục vụ quá trình thảo luận và quyết nghị.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều ý kiến phản ánh các vấn đề dân sinh như giao thông, môi trường, đặc biệt là các dự án treo. Đáng chú ý, dự án khu đô thị Sing Việt ở xã Lê Minh Xuân tiếp tục là điều mà nhiều cử tri nêu ra.

Cử tri Nguyễn Thị Mao nói về việc dự án Sing Việt gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ảnh: NT

Cử tri Huỳnh Văn Tiền (xã Bình Lợi) cho biết dự án kéo dài 28 năm khiến người dân rơi vào cảnh “đi không được, ở không xong”. Ông Tiền nói: “Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết. Đất bỏ hoang thì cỏ mọc, còn người dân không có đất sản xuất”.

Dự án Sing Việt treo đã ba thập kỷ khiến người dân có đất trong dự án khốn khổ. Ảnh: PLO

Bà Nguyễn Thị Mao chia sẻ gia đình bà đã giao đất từ nhiều năm, nhưng khu tái định cư vẫn chưa có. Nhiều hộ dân giờ đã cao tuổi, chẳng biết còn sống được bao lâu để chờ dự án này hoàn thành.

Chính quyền cam kết “đeo bám” cùng người dân

Tiếp thu ý kiến cử tri, ông Phùng Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lợi, cho biết chính quyền địa phương đã tổ chức đối thoại với 34 hộ dân có đất liên quan dự án. Theo ông, thời gian qua đã có những tín hiệu khả quan khi Công ty Sing Việt cam kết đẩy nhanh tiến độ và thực hiện dự án tái định cư.

Nhiều cử tri bày tỏ các ý kiến tại hội nghị. Ảnh: NT

“Công ty Sing Việt đã tạm ứng 30 tỉ đồng cho Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời bố trí địa điểm làm việc để tiếp xúc với người dân. UBND xã cam kết sẽ đồng hành, thẩm quyền đến đâu, trách nhiệm đến đâu thì đeo bám cùng bà con đến đó” – ông Việt nói.

Bà Tô Thị Bích Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NT

Bà Tô Thị Bích Châu cho biết tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu đã ghi nhận 15 ý kiến của cử tri, trong đó dự án Sing Việt chiếm nhiều phản ánh. “Đây là vấn đề đã kéo dài nhiều năm, như một nút thắt cần gỡ dần chứ không phải gỡ ngay được. Địa phương đang phối hợp tháo gỡ và đã có những bước tiến nhất định” – bà Châu thông tin.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng cảm ơn sự thẳng thắn của cử tri, đồng thời mong muốn lãnh đạo các xã tiếp tục đôn đốc, theo dõi sát sao để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.