Cục Đường bộ lý giải việc vẫn học, thi môn mô phỏng lái xe 10/04/2026 16:52

(PLO)- Cục Đường bộ Việt Nam vẫn bảo lưu quan điểm cần duy trì nội dung mô phỏng lái xe trong đào tạo và thi kết thúc chương trình nhưng tiếp thu điều chỉnh mức điểm cho phù hợp.

Cục Đường bộ Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Một trong những nội dung gây chú ý là đề xuất tiếp tục duy trì phần học và kiểm tra mô phỏng các tình huống giao thông trong chương trình đào tạo lái xe. Đồng thời, cơ quan này đề xuất điều chỉnh nâng mức điểm đạt từ 7/10 lên 8/10.

Nhiều ý kiến đề nghị bỏ môn mô phỏng

Đề xuất của Cục Đường bộ được đưa ra trong bối cảnh Bộ Công an đang nghiên cứu bỏ phần thi mô phỏng trong kỳ sát hạch giấy phép lái xe.

Góp ý dự thảo, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cho rằng cần xem xét lại việc tiếp tục duy trì nội dung này. Theo cơ quan này, nếu vẫn giữ thì nên điều chỉnh mức điểm phù hợp.

Hiện nay, Bộ Công an đang tổ chức sát hạch với mức điểm đạt đối với phần mô phỏng là 35/50 điểm, tương đương 7/10. Vì vậy, việc yêu cầu điểm hoàn thành khóa đào tạo cao hơn mức điểm sát hạch là chưa hợp lý.

Học viên thực hiện kiểm tra phần thi mô phỏng lái xe trên máy tính. Ảnh: CTV

Trong khi đó, Sở Xây dựng TP.HCM không đồng tình với việc tiếp tục tổ chức học và kiểm tra môn mô phỏng, đặc biệt đối với đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe.

Theo cơ quan này, Bộ Công an đang xây dựng dự thảo thông tư mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Một trong những nội dung đáng chú ý là có thể bỏ phần thi mô phỏng.

Bên cạnh đó, thời lượng của môn học này trong chương trình đào tạo khá thấp, chỉ chiếm khoảng 2,6% đến 2,9% tổng thời lượng lý thuyết đối với đào tạo mới giấy phép lái xe hạng B, C1.

Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng môn học mô phỏng chủ yếu cung cấp kiến thức lý thuyết giúp nhận diện nguy cơ khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, đối với đào tạo nâng hạng, nội dung này không còn cần thiết.

Lý do là học viên nâng hạng đều là người đã có giấy phép lái xe nhiều năm, có kinh nghiệm thực tế và đã đáp ứng yêu cầu về số km lái xe an toàn theo quy định.

Đồng tình, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một số cơ sở đào tạo lái xe tại Hà Nội, Bắc Ninh cũng cho rằng nếu nội dung mô phỏng không còn là tiêu chí trong sát hạch thì việc tiếp tục dạy và kiểm tra sẽ làm tăng chi phí.

Theo các đơn vị này, học viên sẽ phải trả thêm học phí, chi phí khai thác thiết bị, đồng thời kéo dài thời gian đào tạo. “Việc duy trì kiểm tra một nội dung không còn trong chương trình sát hạch sẽ gây lãng phí nguồn lực xã hội” - đại diện một cơ sở đào tạo nêu ý kiến.

Cục Đường bộ: Vẫn cần thiết để nâng cao an toàn

Trước các ý kiến góp ý, Cục Đường bộ Việt Nam cho rằng việc học mô phỏng các tình huống giao thông vẫn cần thiết.

Theo cơ quan này, nội dung mô phỏng giúp học viên nhận diện các rủi ro có thể gặp khi tham gia giao thông. Qua đó, người học có thể rút kinh nghiệm và lựa chọn cách xử lý phù hợp để lái xe an toàn.

Cục Đường bộ cũng cho biết nội dung bổ sung các tình huống giao thông, đặc biệt là tình huống phức tạp, đã được quy định trong quy chế phối hợp giữa Cục Cảnh sát giao thông và Cục Đường bộ Việt Nam ban hành ngày 25-12-2025.

Ngoài ra, không phải nội dung nào trong chương trình đào tạo cũng được đưa vào sát hạch. Do đó, việc một nội dung không còn trong kỳ thi không đồng nghĩa là không cần thiết trong quá trình học.

Tuy vậy, cơ quan này tiếp thu ý kiến góp ý và giữ mức điểm đạt đối với phần mô phỏng là 7/10 như quy định hiện nay.

“Việc điều chỉnh mức điểm nhằm bảo đảm thống nhất với quy định hiện hành, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo lái xe” - đại diện Cục Đường bộ xác định.