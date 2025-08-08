Cuối tuần ăn gì, chơi ở đâu tại TP.HCM? 08/08/2025 13:30

(PLO)- Vào mỗi cuối tuần ở TP.HCM, du khách có thể dễ dàng có nhiều lựa chọn để vừa vui chơi giải trí vừa thưởng thức những món ăn đặc sắc.

Khi TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển không gian mới sau hợp nhất, những chuyến đi ngắn ngày và kỳ nghỉ cuối tuần trong nội tỉnh đang trở thành xu hướng nổi bật.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết với hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng kết nối hoàn chỉnh cùng mạng lưới điểm đến đa dạng trải khắp từ trung tâm ra ven biển, chỉ trong một đến hai ngày, người dân và du khách đã có thể rời phố để tìm đến thiên nhiên và văn hóa.

Khách quốc tế trải nghiệm làm các món ăn thuần Việt. Ảnh: TT.

Từ khu vực trung tâm, du khách có thể ghé rừng ngập mặn khám phá hệ sinh thái đặc trưng của vùng duyên hải phía Nam, tham gia tour chèo thuyền, xem chim hoang dã hay tìm hiểu đời sống ven biển.

Chỉ trong tầm di chuyển ngắn, các vùng chuyên canh nông nghiệp, làng nghề truyền thống, vườn trái cây hay trang trại giáo dục là lựa chọn lý tưởng cho gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn trẻ hoặc những ai tìm kiếm sự kết nối với đời sống bản địa.

Cuối tuần ở TP.HCM, du khách có thể trải nghiệm chèo Sup xuyên rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: TT.

Nếu muốn nghỉ dưỡng biển yên tĩnh, các cụm điểm ven biển như Long Hải, Hồ Tràm hay Bình Châu đã sẵn sàng với hệ thống resort, spa, sân golf và dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngay cả trong nội đô, chuỗi bảo tàng, nhà hát, không gian nghệ thuật, khu mua sắm và tuyến phố đi bộ cũng mang lại trải nghiệm nghỉ ngắn ngày mà không cần rời khỏi TP.

Theo ông Hòa, sự chuyển dịch hành vi này đang thúc đẩy ngành du lịch phát triển sản phẩm linh hoạt, tiện lợi, dễ tiếp cận. Tour cuối tuần không còn chỉ là du lịch ngắn mà đã trở thành dòng sản phẩm riêng biệt, ổn định quanh năm, phù hợp với nhịp sống đô thị hiện đại. Các mô hình homestay, farmstay, glamping, retreat nghỉ dưỡng, tour học tập kết hợp trải nghiệm ngày càng phổ biến và được cá nhân hóa theo từng nhóm khách.

Khu cắm trại qua đêm và dịch vụ câu tôm giải trí mới lạ tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi. Ảnh: TT.

Phát triển du lịch cuối tuần không chỉ mở rộng thói quen du lịch của người dân, mà còn lan tỏa dòng khách ra nhiều khu vực trong TP, góp phần cân bằng phát triển, làm sống lại điểm đến địa phương, thúc đẩy tiêu dùng nội địa, kích thích kinh tế dịch vụ và tạo thêm sinh kế tại chỗ cho cộng đồng. Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM

Một trong những gợi ý hấp dẫn cho kỳ nghỉ cuối tuần là thưởng thức ẩm thực trong không gian sông nước. Những nhà hàng ven sông và trên tàu không chỉ mang đến món ăn ngon mà còn tạo nên trải nghiệm thư giãn, lãng mạn. Từ sự sang trọng của nhà hàng và du thuyền ở trung tâm Sài Gòn, nét dân dã ở vùng ven sông Bình Dương đến vẻ đẹp biển cả ở Vũng Tàu, mỗi nơi đều có dấu ấn riêng.

Thưởng thức ẩm thực trên tàu không chỉ là thưởng thức những món ăn ngon mà còn là tận hưởng trọn vẹn không gian thư giãn, lãng mạn giữa mênh mông sông nước. Ảnh: pexels.

Sở Du lịch TP.HCM gợi ý nhiều điểm đến thú vị cho dịp cuối tuần, trong đó nổi bật có du thuyền 5 sao Saigon Princess (phường Khánh Hội), nơi mang đến trải nghiệm ẩm thực cao cấp trên sông Sài Gòn với thực đơn Á - Âu phong phú, tầm nhìn toàn cảnh lung linh về đêm và âm nhạc sống lãng mạn.

The Mộc Garden (phường Tân Uyên) lại đưa thực khách đến gần hơn với thiên nhiên, sở hữu không gian sân vườn ven sông Đồng Nai xanh mát, thiết kế mộc mạc, điểm xuyết tiểu cảnh ao hồ, chòi lá cùng khu phòng lạnh phục vụ tiệc và hội họp... Nhà hàng Cây Bàng phường Vũng Tàu gắn liền cây bàng cổ thụ 118 năm tuổi mang đến không gian hướng biển yên bình, sức chứa tới 2.000 khách, nổi tiếng với hải sản tươi sống cao cấp và gần 45 năm kinh nghiệm phục vụ thực khách.