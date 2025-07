Cựu bộ trưởng giao thông Nga tự sát trong ô tô riêng 07/07/2025 21:57

Cựu Bộ trưởng Giao thông Nga Roman Starovoit đã tự sát trong ô tô cá nhân tại TP Odintsovo, ngoại ô thủ đô Moscow (Nga), hãng thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Điều tra Nga - bà Svetlana Petrenko ngày 7-7.

Cựu Bộ trưởng Giao thông Nga - ông Roman Starovoit. Ảnh: TASS

“Cơ quan điều tra của Cục Điều tra Chính thuộc Ủy ban Điều tra Nga tại Moscow đang làm việc tại hiện trường; các tình tiết của vụ việc đang được xác minh. Giả thuyết chính là tự sát” - bà Petrenko nói.

Theo TASS, ông Starovoit bị cách chức vào sáng 7-7 theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trả lời báo chí về lý do cách chức ông Starovoit, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov phủ nhận đây là do “mất tín nhiệm”, song không nêu bất kỳ lý do thay thế nào.

Ông Starovoit giữ chức Bộ trưởng Giao thông kể từ tháng 5-2024. Trước khi trở thành bộ trưởng giao thông, ông Starovoit từng là thống đốc tỉnh Kursk.