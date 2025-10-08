Cựu Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam và em trai kháng cáo 08/10/2025 11:17

(PLO)- Hai bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (em trai của ông Tam) đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Ngày 8-10, liên quan vụ án buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Asanzo, hai bị cáo Phạm Văn Tam (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo) và Phạm Xuân Tình (cựu tổng giám đốc Công ty, em trai của ông Tam) đã có đơn kháng cáo gửi TAND TP.HCM.

Trong đơn kháng cáo, bị cáo Phạm Văn Tam và em trai cho rằng mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là nặng và xin giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, xét xử sơ thẩm ngày 17-9, TAND TP.HCM tuyên hình phạt tiền đối với bị cáo Phạm Văn Tam với mức 2 tỉ đồng về tội trốn thuế và 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu; phạt bổ sung 100 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Xuân Tình bị phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trốn thuế, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Hai bị cáo Phạm Văn Tam (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Asanzo, bìa phải) và Phạm Xuân Tình. Ảnh: SONG MAI



Theo nội dung vụ án, theo chỉ đạo của Phạm Văn Tam, thông qua pháp nhân Công ty Asanzo, Phạm Xuân Tình đã ký hợp đồng mua linh kiện của Công ty Trần Thoàn, gia công lắp ráp ra thành phẩm là mặt hàng điều hòa nhiệt độ (công suất từ 90.000 BTU trở xuống, có dán tem Asanzo và bao bì in nhãn hiệu Asanzo).

Sau đó, xuất bán cho Công ty Điện lạnh Asanzo nhưng không xuất hóa đơn bán hàng và không khai báo thuế, sử dụng hóa đơn không hợp pháp (ghi nội dung không đúng với thực tế là linh kiện điều hòa nhiệt độ) để hạch toán đầu vào, khai thuế là hoạt động thương mại.

Theo kết quả giám định về thuế, từ năm 2017 đến năm 2019, Công ty Asanzo đã có hành vi trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng (thuế giá trị gia tăng là 4,1 tỉ đồng, thuế tiêu thụ đặc biệt là 11,5 tỉ đồng).

Cạnh đó, đối với hành vi buôn lậu, thông qua pháp nhân Công ty Sa Huỳnh, Phạm Văn Tam mua hàng hóa ở nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam nhưng khai báo không trung thực về hàng hóa nhập khẩu nhằm tránh việc kiểm tra chất lượng hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bị cáo Phạm Văn Tam chỉ đạo Trương Ngọc Liêm làm Giám đốc Công ty Sa Huỳnh (thay đổi từ tên Giám đốc cũ là Huỳnh Thị Sà Quôl sang tên Trương Ngọc Liêm) và liên hệ cơ quan hải quan nhằm mục đích thông quan cho lô hàng sai phạm, không yêu cầu Trương Ngọc Liêm lẩn tránh cơ quan công an và chu cấp tiền cho Liêm.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Văn Tam đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu vào ngày 5-9-2018 tại Cảng ICD Phước Long 3, TP.HCM với giá trị lô hàng buôn lậu qua định giá là hơn 414,7 triệu đồng.

Cấp sơ thẩm đã nhận định, VKS truy tố hai bị cáo với các tội danh trên là đúng quy định pháp luật. HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo đã nộp khắc phục tiền trốn thuế. Bị cáo Tam đã nộp thêm hơn 414 triệu đồng khắc phục cho hành vi buôn lậu...